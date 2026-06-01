Овако су их правиле наше баке: Тајна савршено сочних пуњених паприка и густог соса

01.06.2026 07:27

Пуњене паприке су једно од оних јела које одмах враћа осјећај домаће кухиње и мириса који се шири цијелом кућом док се лагано крчкају на шпорету.

Једноставни састојци претварају се у богат и заситан оброк, а тајна доброг укуса крије се у правилно зачињеном филу и сосу који се полако згушњава током кувања.

Ово је класичан рецепт који се преноси генерацијама и увек остаје омиљен на породичном столу.

Састојци за пуњене паприке:

10 средњих паприка

500 грама мијешаног мљевеног меса

50 грама риже

1 већа главица црног лука

2 чена бијелог лука

со и бибер по укусу

алева паприка

кашичица сувог биљног зачина

уље

за сос:

1 кашика брашна

1 кашика алеве паприке

500 милилитара домаћег сока од парадајза

Припрема пуњених паприка:

Црни лук ситно исецкајте и кратко пропржите док не постане стакласт. Додајте месо, које ћете лагано растрести варјачом, затим рижу и зачине. Смјеса треба да остане сочна - не препржена, не сува. Управо та сочност касније прави разлику.

Паприке пуните до три четвртине, јер рижа током кувања набубри. Ређајте усправно у шерпу, једна уз другу.

Лагану запршку од брашна и алеве паприке разредите парадајзом и водом, па прелијте преко паприка. Течност треба да их готово у потпуности прекрије. Кувајте на тихој температури, најмање сат времена, без мијешања, само повремено протресите шерпу, преноси Она

Како кување одмиче, сос постаје гушћи, а паприке мекше, док се укуси спајају у оно препознатљиво домаће јело које се памти.

Пуњене паприке су спремне за конзумацију.

