Овако су их правиле наше баке: Тајна савршено сочних пуњених паприка и густог соса

Пуњене паприке су једно од оних јела које одмах враћа осјећај домаће кухиње и мириса који се шири цијелом кућом док се лагано крчкају на шпорету.
Једноставни састојци претварају се у богат и заситан оброк, а тајна доброг укуса крије се у правилно зачињеном филу и сосу који се полако згушњава током кувања.
Ово је класичан рецепт који се преноси генерацијама и увек остаје омиљен на породичном столу.
10 средњих паприка
500 грама мијешаног мљевеног меса
50 грама риже
1 већа главица црног лука
2 чена бијелог лука
со и бибер по укусу
алева паприка
кашичица сувог биљног зачина
уље
за сос:
1 кашика брашна
1 кашика алеве паприке
500 милилитара домаћег сока од парадајза
Црни лук ситно исецкајте и кратко пропржите док не постане стакласт. Додајте месо, које ћете лагано растрести варјачом, затим рижу и зачине. Смјеса треба да остане сочна - не препржена, не сува. Управо та сочност касније прави разлику.
Паприке пуните до три четвртине, јер рижа током кувања набубри. Ређајте усправно у шерпу, једна уз другу.
Лагану запршку од брашна и алеве паприке разредите парадајзом и водом, па прелијте преко паприка. Течност треба да их готово у потпуности прекрије. Кувајте на тихој температури, најмање сат времена, без мијешања, само повремено протресите шерпу, преноси Она
Како кување одмиче, сос постаје гушћи, а паприке мекше, док се укуси спајају у оно препознатљиво домаће јело које се памти.
Пуњене паприке су спремне за конзумацију.
