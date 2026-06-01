Дневни хороскоп за 1. јун: Шкорпијама све зависи од једне особе, а ево ко под хитно мора да се опусти

01.06.2026 06:43

Фото: pexels/RDNE Stock project

Дневни хороскоп за понедјељак, 1. јун 2026. године доноси прецизну астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.

Ован

Љубав: У емотивном сусрету, можда Ваше очи не виде оно што партнер предосјећа. Важно је да постоји узајамна сагласност и разумијевање са обе стране.

Посао: Нечија идеја или пословна понуда за Вас представља позитиван догађај. Припремљени сте за различите сусрете.

Здравље: Уживајте у несвакидашњим ситуацијама, потребно је да акумулирате позитивну енергију.

Бик

Љубав: Са партнером се спорите због различитог мишљења, свако жели да докаже своје право. Али, решење је у приближавању и праштању, преноси Жена Блиц

Посао: Нема разлога да се понашате као велики оптимиста у процјени пословних могућности. Смањите своје захтјеве.

Здравље: Избјегавајте брзоплетост и импулсивне реакције.

Близанци

Љубав: Жеље које имате нису недостижне, али захтјевају додатно стрпљење и велику упорност пред вољеном особом.

Посао: Пробирљивост понекад представља позитивну особину, стога немојте дозволити да неко мијења Ваше пословне критеријуме.

Здравље: Успорите свој ритам, опустите се.

Рак

Љубав: Вољена особа дјелује расположено и подржава Ваша интересовања, што представља добар предзнак.

Посао: У Вашем интересу је да се неки догађаји сачувају у строгој тајности, стога препустите другима да јавно расправљају о пословним темама.

Здравље: Планирајте неку омиљену забаву, као подстицај за добро расположење.

Лав

Љубав: Имате лош предосјећај или потребу да проверавате свог партнера. Дјелујете напето и сумњичаво.

Посао: Не будите разметљиви при представљању својих идеја и немојте оцјењивати туђе понашање, ако за то не постоји добар повод.

Здравље: Потребно је да се растеретите напорних ситуација, опустите се.

Д‌јевица

Љубав: Прихватите искрени разговор и повјеравање. Дозволите некоме да Вам се довољно емотивно приближи.

Посао: У пословним сусретима важни су аргументи које користите у своју корист, као и нечија практична подршка.

Здравље: Усмјерите мисли у позитивном правцу.

Вага

Љубав: Партнер дјелује арогантно или неискрено у својим обећањима, а то Вас одбија и додатно брине.

Посао: Лако је направити погрешан избор, стога обратите пажњу на нечији савјет. Избјегавајте ситуације које превазилазе Ваше практично искуство.

Здравље: Важно је да сачувате присебност духа и позитивно расположење.

Шкорпија

Љубав: Ствари могу бити љепше, под условом да делујете довољно узбудљиво и инспиративно на партнера. Провјерите свој утицај.

Посао: Ваш успјех зависи од сусрета са једном особом. Будите мудри и препустите неком другом да рјешава заједничке интересе.

Здравље: Дајте себи одушка, важно је да неко разуме Ваше жеље и потребе.

Стријелац

Љубав: Неке ствари треба сачувати у строгој тајности. Потребна Вам је одређена доза тајанствености и мудро расуђивање.

Посао: Не будите наметљиви пред особом која тестира Ваше интелектуалне или практичне способности.

Здравље: Пријаће Вам релаксација или боравак у природи.

Јарац

Љубав: Покажите партнеру да поседујете много више од лијепих манира. Неко пажљиво анализира Ваше понашање или поступке.

Посао: Учините све што је потребно да задобијете нечије поверење. Конструктиван договор, је први корак ка успјеху.

Здравље: Важно је да остварите психолошку равнотежу.

Водолија

Љубав: Изгледа да превише страхујете од сусрета са једном особом. Сувише сте занијети својим идејама.

Посао: Уколико Вам је стало да планиране обавезе завршите у предвиђеном року, на време затражите нечију интервенцију или помоћ. Постоје сарадници који проблеме рјешавају на ефикасан начин.

Здравље: У вечерњим сатима избегавајте обавезе које Вас исцрпљују, опустите се.

Рибе

Љубав: Избјегавајте сумњиве позиве или непотребну тортуру, коју Вам намеће блиска особа. Поправите расположење.

Посао: Уколико Вам је стало да оправдате свој углед у друштву пословних партнера, будите суздржани и дискретни.

Здравље: Посветите пажњу садржајима који дјелују позитивно на Ваше расположење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

