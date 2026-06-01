Антонио Коста долази у БиХ

01.06.2026 07:22

Фото: Tanjug / AP / Petros Karadjias

Предсједник Европског савјета Антонио Коста посјетиће данас БиХ, те разговарати са члановима Предсједништва БиХ и предсједавајућом Савјета министара Борјаном Кришто.

Овим ће Коста започети турнеју по земљама западног Балкана, током које ће се до петка састати са лидерима региона и копредсједавати Самиту ЕУ - Западни Балкан, у Тивту, саопштено је из Делегације Европске уније у БиХ.

Костин долазак у Предсједништво БиХ планиран је за 15.00 часова, након чега ће услиједити састанак, док су изјаве за новинаре најављене за 16.00 часова.

Најављено је да ће Коста са саговорницима разговарати о приликама и изазовима у вези с проширењем, постепеном интеграцијом, регионалном сарадњом, безбједношћу и стабилношћу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

