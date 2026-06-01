Антонио Коста долази у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Европског савјета Антонио Коста посјетиће данас БиХ, те разговарати са члановима Предсједништва БиХ и предсједавајућом Савјета министара Борјаном Кришто.
Овим ће Коста започети турнеју по земљама западног Балкана, током које ће се до петка састати са лидерима региона и копредсједавати Самиту ЕУ - Западни Балкан, у Тивту, саопштено је из Делегације Европске уније у БиХ.
Костин долазак у Предсједништво БиХ планиран је за 15.00 часова, након чега ће услиједити састанак, док су изјаве за новинаре најављене за 16.00 часова.
Најављено је да ће Коста са саговорницима разговарати о приликама и изазовима у вези с проширењем, постепеном интеграцијом, регионалном сарадњом, безбједношћу и стабилношћу.
