Шесточланој породици погинулог борца уручени кључеви стана

Шесточланој породици погинулог борца Љубисава Глигорића вечерас су на Хан Пијеску уручени кључеви стана чиме је у овој локалној заједници окончан процес стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије.
Кључеве су уручили министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић и начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић.
Остојић је рекао новинарима да је кћерка погинулог борца Слађана Рудовић добила и запослење у новоизграђеном дому за стара лица, чиме је, како је навео, ријешено још једно важно питање за ову породицу.
"Ово је посебно значајно јер је ријеч о вишечланој породици са троје дјеце. Надамо се да ћемо на овај начин задржати становништво, подстицати наталитет и помагати онима који су дали највише за Републику Српску, а то су породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди и борци", поручио је Остојић.
Он је напоменуо да је ово пета стамбена јединица додијељена у посљедња два дана, пише Срна.
"Били смо у Вишеграду гдје су додијељене три стамбене јединице, затим у Гацку једна, а данас и на Хан Пијеску породици погинулог борца", рекао је Остојић.
Он је навео да је на Хан Пијеску до 2019. године, односно до посљедњег јавног позива, стамбено збринуто 19 породица, од којих је 11 добило стамбене јединице, а осам неповратна новчана средства.
"Остало нам је ово једно стамбено питање које смо сада успјешно ријешили. Стан од 55 метара квадратних коштао је нешто више од 60.000 КМ. Министарство је учествовало са 45.500 КМ, а остатак средстава обезбиједила је локална самоуправа", истакао је Остојић.
Захвалио је начелнику општине и локалној заједници за сарадњу, нагласивши да без заједничког рада са Владом Републике Српске оваквипројектине би могли бити успјешно реализовани.
Начелник Ђурић рекао је да је ово велики дан за ову локалну заједницу јер је ријешено стамбено питање још једне породице погинулог борца.
"Иако је прошло много година, сигурно је да ће овој породици значити да коначно има свој мир и кров над главом", рекао је Ђурић.
Кћерка погинулог борца Слађана Рудовић захвалила је Влади Републике Српске и општини за помоћ у рјешавању стамбеног питања и запослења.
