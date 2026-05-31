Валентина је висока 176, а има само 37 килограма: Опсједнута је килажом и операцијама

Аутор:АТВ
Млада Рускиња Валентина Мелис, која је свој нови дом пронашла у Дубаију, постала је центар интернет дискусија након разговора са естетским хирургом Дмитријем Мељниковим.
Са свега 37 килограма на висину од 176 центиметара, ова двадесетједногодишњакиња истиче да је скоро достигла свој естетски врхунац, наглашавајући да јој је уникатност увијек била испред просјечности.
"Нисам жељела да будем обична. Ако изгледаш као сви други, нико те неће примјећивати", објаснила је она своје мотиве.
Њена потреба за драстичним промјенама коријене вуче из тинејџерског доба, када се осјећала невидљивом. Да би то промијенила, подвргла се бројним операцијама, од којих је чак пет обављено у протеклих годину дана. Поред кориговања носа и захвата "лисичје очи", Валентина не планира да прекине низ интервенција.
Њен тренутни фокус је на драстичном увећању груди. Иако је већ уграђивала имплантате од 350 и 600 милилитара, сада тежи ка екстремним величинама које су дупло веће од уобичајених стандарда. Упркос упозорењима хирурга да такве промјене на њеном крхком телу могу изгледати неприродно, она верује да је управо тај радикалан изглед кључ мушке пажње, преноси Курир
Да би одржала екстремно ниску килажу, Валентина је признала да користи антидепресиве и средства за смањење апетита. Иако се често суочава са физичком исцрпљеношћу, тренутно је фокусирана искључиво на визуелни ефекат.
Занимљиво је да планира минимално повећање тјелесне масе, али не из здравствених разлога, већ због критика супротног пола.
"Мушкарци ми говоре да сам превише мршава и и сама осјећам да постоје проблеми са том килажом", признала је она.
Она не крије да јој је туђе дивљење основни извор самопоуздања, истичући да негативне реакције углавном добија преко друштвених мрежа, док су сусрети уживо углавном испуњени комплиментима.
"Важно ми је да ми се мушкарци диве. Из тога добијам енергију", искрена је Валентина.
Када је ријеч о будућности, ова млада жена има јасне ставове - породица и дјеца нису у њеним плановима. Њен примарни циљ је да остави визуелни траг и буде примјећена гдје год да се појави.
Њена исповијест покренула је лавину коментара и забринутост јавности. Док је једни виде као екстреман примјер зависности од пажње, други упозоравају на све опасније стандарде љепоте који младе девојке наводе на озбиљно угрожавање здравља зарад пролазних естетских идеала.
