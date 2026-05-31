Прослављена крсна слава Манастира Свете Тројице у Сасама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Средњовјековни Манастир Свете Тројице у Сасама код Сребренице прославио је славу у присуству већег броја вјерника из средњег Подриња и Србије.
Након Свете литургије и литије преломљен је славски колач испред манастирске цркве, коју је 1242. године саградио Урош Немањић, 23 године након стицања аутокефалности Српске православне цркве и био је метох Манастира Хиландар.
Послије славског обреда и ломљења славског колача, по традицији, приређена је славска трпеза љубави за присутне, а онда је услиједило народно весеље у манастирској порти.
Манастир Свете Тројице у Сасама девастиран је, спаљиван, рушен и разаран у ратовима кроз вијекове, али су га вјерници увијек обнављали. Тако је урађено и након посљедњег Одбрамбено-отаџбинског рата.
Храм у Сасама обновљен је и освештан 2010. године, а затим је почело иконописање и осликавање манастирске цркве, те изградња манастирског конака и помоћних објеката.
Манастирски комплекс уређен је као парк, пун је воћа и зеленила, а посјећују га бројни вјерници из разних крајева Републике Српске и Србије, често и руски и туристи из западних земља, па постаје и привлачна туристичка дестинација.
Према ријечима игумана Методија, број посјетилаца манастира знатно је повећан након асфалтирања пута до манастира.
Тиме је олакшан приступ овом храму. Средства за асфалтирање пута од насеља Сасе до манастира прије четири године обезбиједила је Влада Републике Српске.
Славу је данас прославила и Црква Свете Тројице у мјесту Језеро у сребреничкој мјесној заједници Топлица, која је саграђена неколико година након посљедњег рата, преноси Срна
