Невријеме погодило Словенију, стиже према Хрватској

Аутор:

АТВ
31.05.2026 17:16

Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

Дијелове Словеније већ су захватила невремена с јаким пљусковима, а на подручју Похорја забиљежен је и град. Јаче невријеме погодило је и подручје Вузенице. Словеначка агенција за животну средину (Арсо) упозорила је да се јаче олује развијају нарочито на сјевероистоку земље, за који је издала наранџасто упозорење, друго највише разине. За остатак земље на снази је жуто упозорење, пише 24ur.com.

Тренутно се већ развијају олује које ће се у идућим сатима кретати са сјевера преко источне Словеније према југоистоку земље.

Издато наранџасто упозорење

Како упозоравају, посебну пажњу треба обратити на могуће формирање вечерње олујне линије изнад Аустрије, која би у вечерњим сатима могла прећи крајњи сјевероисток Словеније.

"Она може донијети снажан олујни вјетар који може проузроковати вјетролом, рушити стабла и локално откривати кровове. Притом нису искључени ни јачи пљускови, чести удари муња те локална појава града."

"Највише енергије за олује биће доступно на сјевероистоку, отприлике изнад аустријске Штајерске, па би се према нашој Штајерској и Прекмурју могле кретати јаче олује, због чега смо издали наранџасто упозорење. На Приморју ће се невремена почети развијати тек у првом дијелу ноћи", објаснио је дежурни прогностичар у Арсу Бране Грегорчич.

Невријеме стиже у Хрватску

У Хрватској је у унутрашњости од средине дана, уз јачи развој облака, мјестимично било пљускова с грмљавином, могуће и јаче изражених. За загребачку регију издато је наранџасто упозорење за опасно вријеме.

"Мјестимично израженији пљускови праћени грмљавином, пролазно на ударе олујним сјеверозападним вјетром. Углавном на сјеверозападу регије локално је могућ град", саопштили су из ДХМЗ-а те упозоравају на могућу штету и позивају на избјегавање боравка на отвореном.

Нестабилно вријеме

Навече пљускова може бити и на сјеверном Јадрану. Вјетар слаб до умјерен сјеверозападни, уз пљускове пролазно и јак, на Јадрану југозападни, навече мјестимично и југо. Највиша дневна температура углавном од 27 до 32 степена Целзијуса.

Почетком идуће седмице такође нестабилно, промјенљиво, у унутрашњости и претежно облачно, уз кишу, мјестимично и пљускове с грмљавином који нарочито на западу земље могу бити обилнији. Највише сунчаног времена очекује се на југу. Вјетар већином слаб.

