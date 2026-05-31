Не тако брзо: Трамп је вратио споразум

Амерички предсједник Доналд Трамп вратио је на дораду предложени споразум са Ираном након састанка са својим савјетницима у петак, чиме су се преговори продужили за још једну седмицу.
Иако тачни детаљи промјена које је Трамп захтијевао нису одмах саопштени, званичници наводе да предсједник САД инсистира на знатно оштријој реторици и строжим условима када је ријеч о нуклеарним обавезама Техерана, као и о обећању Ирана да ће поново отворити Ормуски мореуз.
Трамп је такође изразио забринутост поводом финансијског олакшања које би Иран могао добити у оквиру овог договора, желећи да избјегне поређења са палетама готовог новца које су испоручене током ере администрације Барака Обаме, чији је нуклеарни споразум жестоко критиковао као слаб.
Ова најновија серија предложених измена уследила је недељу дана након што је Трамп прогласио да је споразум у великој мери финализован и сигнализирао да је крај рата близу.
Од тог тренутка, амерички званичници су најављивали напредак у постизању договора који би прекинуо непријатељства, отворио кључни пловни пут и започео детаљније разговоре о иранском нуклеарном програму. Ипак, иако је предсједник најавио да ће донијети коначну одлуку током састанка у петак и чак изнео неке од услова споразума на друштвеним мрежама, двочасовни састанак завршен је без коначне одлуке.
Док је Трамп у својој поруци тврдио да ће САД заплијенити и уништити иранске залихе високо обогаћеног уранијума, Техеран досљедно понавља да у оквиру тренутних преговора уопште не дискутује о детаљима свог нуклеарног програма. Трамп је такође тврдио да није било ријечи о размјени новца у оквиру споразума, што је услов за који Иран тврди да мора бити укључен у било који договор, па за сада остаје нејасно како ће ове разлике бити ријешене док се преговори око текста споразума настављају.
