Огласила се СЗО о стању пацијената заражених еболом

Пет пацијената се опоравило од ријетке врсте еболе, саопштио је данас директор Свјетске здравствене организације (СЗО), Тедрос Адханом Гебрејесус, током посјете граду Бунији у источном Конгу, који се налази у центру епидемије, пренио је АП.
"Четири особе биће отпуштене из болнице данас, а једна је отпуштена прекјуче", рекао је Гебрејесус током отварања новог центра за лечење еболе у Бунији, главном граду провинције Итури.
Он је додао да се још увек ради на вакцинама и третманима, али да то не значи да људи не могу да се опораве од еболе.
СЗО је у петак саопштила да се један пацијент опоравио од вируса Бундибугјо, соја који је изазвао актуелну епидемију еболе, а за који не постоји одобрени третман или вакцина.
То је био први документовани опоравак неког пацијента код кога је потврђен сој Бундибугјо током тренутне епидемије, наводи америчка агенција.
Директор СЗО је данас нагласио важност укључивања заједнице у одговор на епидемију током отварања новог центра за лијечење.
"Ако дођете у здравствене установе када имате симптоме, можете да добијете подршку и опоравите се, тако да је кључно да се јавите што је прије могуће", рекао је он.
Гебрејесус је додао да епидемија еболе може да буде заустављена, али да сваки грађанин треба да буде укључен у те напоре.
"Коначна порука коју бисмо жељели да поделимо са заједницом Итурија је да постоји нада", рекао је руководилац у Националном институту за јавно здравље Конга, Пјер Акилимали, током инаугурације центра, додајући да постоје пацијенти који се опорављају.
Још један лекар у центру, Давин Амбитапио, истакао је да вјерују да ће моћи да ставе епидемију под контролу.
СЗО је саопштила да најновији званични подаци показују да тренутно има 906 случајева инфекције, као и да су 223 особе умрле.
Сусједна Уганда је потврдила девет случајева, а једна особа је умрла.
У међувремену, организација Лекари без граница (МСФ) саопштила је да вирус наставља да се шири брже од мјера за сузбијање, упркос боље организованим здравственим установама и новопридошлим стручњацима.
МСФ је позвала на хитно проширење мјера тестирања, брже распоређивање хуманитарних радника и континуирани приступ медицинској опреми.
Здравствени радници суочени су са негодовањем међу локалним становницима због строгих медицинских протокола за руковање тијелима жртава, који су у супротности са локалним погребним обредима.
Мјештани су покренули најмање три напада на здравствене центре.
Напади у Итурију које су извели побуњеничка група Савезничке демократске снаге, повезана са Исламском државом, и коалиција етничких милиција такође су допринијеле ометању мјера против еболе.
Болест је пријављена и у провинцијама Сјеверни Киву и Јужни Киву, јужно од Итурија, гдје побуњеничка група М23, коју подржава Руанда, контролише многе кључне градове, укључујући Гому и Букаву, подсјетио је АП.
