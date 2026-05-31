Мина Костић у пратњи полиције примљена на психијатрију

31.05.2026 15:21

Фото: Инстаграм

Мина Костић, позната фолк пјевачица, данас је примљена у психијатријску болницу у пратњи полиције. Како преносе домаћи медији, Костић је током доласка испољавала знакове агресивног понашања, због чега је одлучено да јој се пружи стручна помоћ. Вијест је изазвала пажњу јавности, док се додатне информације о тренутном стању пјевачице тек очекују.

Покушаји новинара да ступе у контакт с Мином Костић нису били успјешни, јер њен број телефона није био доступан у вријеме објављивања вијести. Фотографија из болнице није објављена, а детаљи о могућем узроку инцидента нису познати.

Подсјећамо, Мина Костић је недавно говорила за медије о свом односу с Манеом Ћурувијом Каспером. Пјевачица је том приликом најавила планове за заједнички живот, турнеју и потенцијално вјенчање до краја године.

Мина Костић и Каспер



Каспер се емотивним ријечима обратио вјереници Мини, она овако узвратила

- План је да ја одем тамо и одрадим неку турнеју. Онда ћемо заједно доћи и, ако Бог да, надам се вјенчању до краја године и концерту у Сава центру. Има пуно планова, али нећу да откривам све - изјавила је Мина за медије.

Када је ријеч о прослави, Костић је открила да замишља опуштено вјенчање у природи:

Мина Костић и Каспер

Сцена

Мина Костић сазнала да се појавио Касперов интимни снимак са другом женом! Овако је реаговала

"Вољела бих да буде негд‌је у природи, необавезно и лијепо. Наравно, све у бијелом.“

Јавност с нестрпљењем очекује више информација о тренутној ситуацији пјевачице, док њени фанови на друштвеним мрежама изражавају забринутост.

