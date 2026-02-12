Logo
Каспер живи у соби од 12 квадрата на периферији Њујорка? Крије од пјевачице истину, Мина се одмах огласила

Мондо.рс

12.02.2026

07:55

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу
Фото: Printscreen/Pink

Мина Костић недавно је испратила свог вјереника Каспера на пут у Америку, а многи су помислили да је то само привремени растанак и да ће му се убрзо придружити у Њујорку

Према тврдњама извора блиског Касперу, истина о томе како он живи у Америци је далеко од романтичне слике коју је Мина Костић имала у глави.

"Он њу намјерно није позвао да пође са њим у Њујорк. И то нема везе с обавезама, послом или визијом, како јој је причао. Прави разлог јесте то што је њега срамота да она види како он тамо живи", открива извор за Свет.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Сцена

Мина Костић жели дијете са Каспером: ''Ићи ћу на вјештачку оплодњу''

"Мане тамо изнајмљује једну малу собу од 12 квадрата на периферији Њујорка. То није читав стан, није ни апартман, него собица у заједничком простору. Он се бојао да би Мина, која је навикла на другачији стил живота, била шокирана кад би то видјела", каже извор и додаје да је Каспер свјестан Мининих очекивања.

Мина је вјероватно мислила да је тамо чека Њујорк из филмова – свјетла, луксуз и нови почетак, али реалност је а судећи по извору другачија.

Мина костић каспер

Сцена

Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

"Она је маштала да шетају заједно Менхетном, да буду заједно, да види гдје он живи. Он то није могао да јој пружи. Зато је она остала у Београду, јер је он убиједио да је тако боље пошто тамо има много посла и мора да ради по читав дан, како јој је рекао", рекао је извор за Свет.

Са друге стране, Мина је у јавности покушала да покаже разумијевање.

"Испратила сам га на аеродром јер сам тако жељела. Љубав је подршка, а не контрола", изјавила је пјевачица, али људи из њеног окружења тврде да ју је Касперова одлука помало разочарала. "Њој није битан луксуз, али јесте истина. А он јој истину није рекао у цијелости, иако су до сада причали о свим битним стварима. Зато је и ријешила да му роди дијете, и нада се да је остала у другом стању док је боравио у Србији", рекао је извор.

Мане проси Мину

Сцена

Цијена ће вас изненадити: Колико кошта прстен који је Мина добила од Каспера

Према истим тврдњама, Каспер је Мину увјеравао да сада није тренутак да дође у Америку, надајући се да ће се ситуација тамо промијенити прије него што се она појави јер он сада планира да изнајми стан од 40 квадрата на Менхетну.

"Каспер се плашио се да ће Мина, ако види како живи, да изгуби интересовање за њим или га гледа другим очима. Зато је изабрао да је држи на дистанци, барем што се тиче Америке", закључује извор за Свет, док Мина истиче да јој материјалне ствари уопште нису битне, већ само љубав коју осјећају једно према другоме.

Огласила се Мина

Мина је за Курир прокоментарисала ове наводе и пјевачица је била врло јасна да је ријеч о неистини.

"Као и увијек нека нова измишљања, људи који су докони и немају своје животе…" поручила је.

