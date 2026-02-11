Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

Извор:
Блиц
11.02.2026
20:05

Пјевачица Дара Бубамара никада није крила да воли луксузан живот и да не штеди када је у питању њен физички изглед. Она је до сада урадила бројне естетске корекције, а само за нови осмијех искеширала је невјероватних 18.000 евра.
Дара Бубамара често истиче да је све створила сама, почевши од нуле, а данас поносно ужива у плодовима свог рада. Поред скупоцених аутомобила и некретнина, пјевачица је велику суму новца издвојила за естетске захвате како би довела свој изглед до савршенства.
Дара је урадила бројне корекције – затегла је лице, средила нос и више пута кориговала груди, пише Блиц.
Како наводе извори, пјевачица је за операцију носа издвојила око 7.000 евра, док су је корекције усана коштале 2.500 евра. Ипак, највише пажње привлачи њен осмијех за који је, према писању медија, дала чак 18.000 евра.
Дара је први пут уградила силиконе прије више од 10 година, а од тада их је неколико пута мијењала. Једном приликом их је чак и смањила, али данас поносно носи величину "седмица". Процјењује се да су је сви захвати на грудима коштали око 15.000 евра.
Сцена
Милијардерка кромпир бира сама
– Често мијењам силиконе, првенствено зато што то морам да радим. Чујем да ме неке колеге оговарају, али могу само да пљуну под прозор. Пратим свјетске трендове, а лажног морала има пуно више – изјавила је Дара за медије.
Поред улагања у љепоту, Бубамара паметно улаже и у некретнине. Тренутно у свом власништву има четири стана – лукс некретнину у родном Новом Саду, стан на Дедињу у Београду, као и два стана која издаје. Међутим, ту се не зауставља. Пјевачица планира изградњу велелепне куће на Фрушкој гори, а вредност овог пројекта процјењује се на 500.000 евра.
