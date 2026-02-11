Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

Извор:
Курир
11.02.2026
15:37
Пјевач Здравко Чолић тренутно се налази на Златибору, гдје је отишао како би се мало опустио након бурног периода који су његова породица и он преживјели након што је на њихову породичну кућу на Дедињу бачена бомба.
Легендарни пјевач је, како сазнаје Курир, на планину отпутовао право из Загреба, гдје га је и затекла вијест о нападу на његов дом.
Здравку на продуженом викенду на планини друштво праве његова породица и пријатељи, гдје уживају и покушавају да се опусте, након што су осумњичени извршиоци бомбашког напада на кућу и ухапшени и одређен им је притвор.
Како сазнаје даље овај лист, Чола више ништа не жели да препусти случају, па је ангажовао приватно обезбјеђење да 24 сата дежура испред његове куће.
Милан Миловић, пензионисани пуковник МУП-а, из угла безбиједности говорио је овој теми за Редакцију на Курир телевизији.
Он је истакао да људи из свијета естраде често гостују по слављима гдје су власници припадници криминалног миљеа и да се дешава да тај пословни однос прерасте у нешто више.
"Бацање бомбе на кућу Здравка Чолића за мене може да буде или дуг или опомена. У безбједносном систему постоји једна радња коју раде припадници организованих криминалних и терористичких група, које могу да бацају бомбе, пале локале, раде изнуде. Ангажују се малолетна лица која никада нису видјела налогодавца и не знају ко је мозак операције", рекао је Миловић.
Подсјетимо, за бомбашки напад на Чолићеву кућу ухапшени су М. А., С. М. и П. С., а њима је одређен притвор у трајању од најдуже 30 дана. Како се сумња, С. М. и П. С. били су директни извршиоци, док им је М. А. набављао експлозивне направе, не само за напад на кућу Здравка Чолића већ и за напад 20. новембра 2025. године на Палилули.
