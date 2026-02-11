Ана Кокић шокирала признањем: Чујем се са Рађеновом бившом

Извор:
Гранд
11.02.2026
15:03
Коментари:0
Пјевачица Ана Кокић признала је да је у контакту са Милицом Ристић, сада већ бившом женом њеног некадашњег супруга и оца њене дјеце Николе Рађена.
Кокићева никада није коментарисала развод свог бившег супруга и Милице Ристић, а гостујући у емисији „Амиџи шоу“ добила је питање да ли је тачно да се чује са Милицом.
"Нас дјеца повезују. Она има сина, ја имам ћерке, они су сестре и брат. Нема шта, комуницирамо највише поводом тога, највише због њих, а и колегиница ми је", открила је пјевачица.
Ана није поново улазила у брак послије развода од бившег ватерполисте, а како је признала Огњену Амиџићу то и не планира.
"Тешко… Ни због чега другог, већ из разлога што сам се навикла да сам сама. Мој тренутни осјећај је да не, лијепо ми је овако, али ако се појави особа крај које ћу се осјећати лепше него сада, зашто да не", рекла је Ана.
