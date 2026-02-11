Logo
Бритни Спирс продала права на музички каталог

Извор:

Танјуг

11.02.2026

11:50

Коментари:

0
Бритни Спирс продала права на музички каталог

Пjевачица Бритни Спирс продала је права на свој музички каталог, који укључује хитове попут "Toxic", "Baby One More Time" и "Gimme More", преносе медији.

Музички издавач "Primary Wave" наводно је откупио права 30. децембра, а продају је потврдио неименовани извор за "Њујорк тајмс", преноси "Гардијан".

Услови и финансијска вриједност продаје нису објављени, али слични аранжмани у посљедњим годинама били су веома уносни за умјетнике.

Познати извођачи попут Бруса Спрингстина, Шакире, Џастина Бибера и Џастина Тимберлејка такође су продали своје каталоге.

britni spirs

Сцена

Бритни Спирс: Никад више нећу наступати у Америци

Спирс, која је објавила девет студијских албума од 1999. године, била је под старатељством скоро 14 година, што јој је ограничавало личне и финансијске одлуке.

Старатељство је прекинуто 2021. године, а поп звијезда је у мемоарима из 2023. године описала како је то искуство утицало на њен живот и приватност.

Бритни Спирс се још није јавно огласила поводом продаје каталога, а раније је навела да нема планове за повратак на музичку сцену или наступе у САД.


