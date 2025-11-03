Бритни Спирс након скандалозних објава обрисала Инстаграм

03.11.2025
11:04
Поп звијезда Бритни Спирс изненада је обрисала свој Инстаграм профил 2. новембра, након низа забрињавајућих објава и јавне расправе с бившим супругом Кевином Федерлајном око његових недавно објављених мемоара.
Њени пратитељи изразили су забринутост због садржаја који је дијелила посљедњих седмица, укључујући и видео снимак на којем су се видјеле модрице на њеним рукама.
Током протеклих седмица фанови су све више изражавали забринутост, јер је 43-годишња пјевачица објављивала видео записе плеса у својој дневној соби, уз криптичне поруке о својој дјеци, Џејдену Џејмсу (19) и Шону Престону (20).
Један од снимака, објављен 7. октобра, приказивао је Бритни с модрицама и завојима око руку и запешћа. У опису је објаснила да је пала низ степенице, те споменула како су њени синови морали отпутовати назад на Хаваје, гдје тренутно живе с Федерлајном.
''Моји момци су морали отићи назад на Мауи,” написала је пјевачица, додајући: “Ово је начин на који се изражавам и молим кроз умјетност… нисам овдје ради сажаљења, желим бити добра жена и боља особа… имам сјајну подршку, зато вам желим диван дан".
У другој објави, 19. октобра, Бритни се осврнула на период 2018. године, када је била у рехабилитацијском центру током 13-годишњег скрбништва које је над њом било успостављено. У тој објави споменула је да је претрпјела “оштећење мозга”.
Пјевачица је тада објавила фотографију себе на коњу и упоредила своје лопатице с “крилима”, спомињући филм Малефисент и симболику коју, како каже, осјећа у властитом животу.
У Федерлајновим мемоарима под називом “Мислио си да знаш” изнесене су разне тврдње о Бритни, њиховом браку и њеном односу с дјецом. Медији су пренијели наводе о њеном понашању као родитеља, о наводној невјери и страху који је осјећала да би јој се могло догодити нешто лоше.
Бритни је 15. октобра путем друштвене мреже Икс (бивши Твитер) оптужила Федерлајна да је “стално манипулише” и стала у одбрану свог односа с дјецом. Критизирала је и његове наступе у медијима, тврдећи да је “дословно напада” у интервјуима, преноси Аваз.
