У Српској рођено 16 беба

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, пет дјевојчица и 11 дјечака, потврђено је у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је шест беба, у Добоју четири, Бијељини и Источном Сарајеву по двије, а у Градишци и Приједору по једна.
Двије дјевојчице и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини и Источном Сарајеву по два дјечака, у Приједору једна дјевојчица, а у Градишци један дјечак.
У породилиштима у Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу није било порода.
