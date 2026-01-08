Logo
У Српској рођено 16 беба

Извор:

АТВ

08.01.2026

07:57

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, пет дјевојчица и 11 дјечака, потврђено је у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је шест беба, у Добоју четири, Бијељини и Источном Сарајеву по двије, а у Градишци и Приједору по једна.

Огњен Тадић

Република Српска

Тадић за АТВ: Политичко Сарајево не жели Србе на овим просторима

Двије дјевојчице и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Бијељини и Источном Сарајеву по два дјечака, у Приједору једна дјевојчица, а у Градишци један дјечак.

У породилиштима у Зворнику, Фочи, Требињу и Невесињу није било порода.

