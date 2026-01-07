Извор:
СРНА
07.01.2026
18:25
Коментари:0
У Цркви Светог великомученика Георгија у Трнову данас је, поводом најрадоснијег хришћанског празника Божића, први пут уприличено ломљење божићне чеснице.
Општина Трново је овом приликом обезбиједила златнике који су се налазили у божићној чесници, а срећу да их пронађу имали су Вид Дивљан, Елена Поповић и Магдалена Васковић.
Овај догађај окупио је вјернике и мјештане Трнова у духу заједништва, радости и празничне топлине, уз жељу да ломљење божићне чеснице постане лијепа традиција.
Својим хуманим гестом и донацијом божићне чеснице, пекара "Златно зрно" дала је посебан допринос обиљежавању, навели су из Општинске управе.
