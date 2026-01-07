Logo
Large banner

Први пут уприличено ломљење божићне чеснице

Извор:

СРНА

07.01.2026

18:25

Коментари:

0
Први пут уприличено ломљење божићне чеснице
Фото: СРНА

У Цркви Светог великомученика Георгија у Трнову данас је, поводом најрадоснијег хришћанског празника Божића, први пут уприличено ломљење божићне чеснице.

Општина Трново је овом приликом обезбиједила златнике који су се налазили у божићној чесници, а срећу да их пронађу имали су Вид Дивљан, Елена Поповић и Магдалена Васковић.

Овај догађај окупио је вјернике и мјештане Трнова у духу заједништва, радости и празничне топлине, уз жељу да ломљење божићне чеснице постане лијепа традиција.

Денвер-честитка

Кошарка

Денвер Нагетси честитали Божић на ћирилици

Својим хуманим гестом и донацијом божићне чеснице, пекара "Златно зрно" дала је посебан допринос обиљежавању, навели су из Општинске управе.

Подијели:

Тагови:

Česnica

Trnovo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Друштво

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

4 ч

0
Ваздух нездрав у овим градовима

Друштво

Ваздух нездрав у овим градовима

5 ч

0
Ходање по снијегу

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

7 ч

0
Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

Друштво

Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

20

42

Ову навику требате избјегавати на Божић

20

26

Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

20

12

Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

19

58

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner