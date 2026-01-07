Ваздух нездрав у овим градовима

Извор:
СРНА
07.01.2026
16:14
Коментари:0
Ваздух је нездрав у Бањалуци и Какњу због чега је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код срчаних болесника и астматичара, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".
Према мјерењу у 15.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Бањалуци био је 153, а у Какњу 158.
Занимљивости
Шта значи ако на Божић пада снијег?
У Сарајеву, Тузли, Зеници, Хаџићима и Вогошћи ваздух је умјерено загађен.
Неке загађујуће материје могу да узрокују здравствене проблеме лицима које су веома осјетљива на загађење ваздуха и због тога би требало да избјегавају боравак напољу.
Свијет
Америчка команда потврдила пљенидбу танкера
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму