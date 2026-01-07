Logo
Ваздух нездрав у овим градовима

Извор:

СРНА

07.01.2026

16:14

Фото: АТВ

Ваздух је нездрав у Бањалуци и Какњу због чега је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код срчаних болесника и астматичара, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".

Према мјерењу у 15.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Бањалуци био је 153, а у Какњу 158.

Снијег

Занимљивости

Шта значи ако на Божић пада снијег?

У Сарајеву, Тузли, Зеници, Хаџићима и Вогошћи ваздух је умјерено загађен.

Неке загађујуће материје могу да узрокују здравствене проблеме лицима које су веома осјетљива на загађење ваздуха и због тога би требало да избјегавају боравак напољу.

tanker brod

Свијет

Америчка команда потврдила пљенидбу танкера

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

