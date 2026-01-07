Logo
Милановић: Нећемо слати војску у Украјину

Извор:

СРНА

07.01.2026

15:46

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Richard Drew

Предсједник Хрватске Зоран Милановић поручио је да Хрватска војска неће ићи у рат у Украјину, да их на то не обавезују закључци тзв. коалиције вољних и да, што се њега тиче, о томе више не треба расправљати.

Милановић, који је и командант хрватских Оружаних снага, нагласио је да закључци тзв. коалиције вољних Хрватску не обавезују.

Kiril

Свијет

Патријарх Кирил: Русија представља цивилизацијску алтернативу Западу

Он је навео да је више пута упозоравао и да су поједине државе тзв. коалиције вољних одлучиле да шаљу своје војнике у Украјину, а да је јуче у Паризу и формално исказана намјера Француске, Велике Британије и још неких држава да пошаљу војне јединице у Украјину у случају мировног споразума с Русијом.

- Како бих отклонио сваку сумњу о улози Хрватске војске у тзв. коалицији вољних, као врховни командант Оружаних снага поручујем хрватским грађанима - Хрватска неће слати своје војнике у Украјину - написао је Милановић на Фејсбуку.

Он је навео да је Хрватска чланица ЕУ и НАТО и да има само обавезе које произлазе из чланства у тим савезима, док одлуке тзв. коалиције вољних ни на који начин не обавезују ни Хрватску ни хрватску војску.

Додао је и да финансијска помоћ Украјини на коју се обавезала Влада Хрватске не смије бити на штету Оружаних снага, односно не смију им бити умањена средства потребна за опремање војске.

Убијен тинејџер-Ненад Г-07012026

Хроника

Ухапшен убица тинејџера (18): Младићу зарио нож у врат, па побјегао

- Исто тако, таква помоћ ни на који начин не смије бити на штету хрватских грађана и њиховог стандарда - нагласио је Милановић.

Напоменуо је да је дужност свих хрватских институција власти да се брину за хрватске националне интересе и за интересе својих грађана.

Zoran Milanović

Хрватска

