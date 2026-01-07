Драма у Хрватској: Путници од синоћ заробљени у возу без хране и пића

Извор:
Путници воза 523 на релацији Загреб - Сплит од синоћ од 21 сат заробљени су на жељезничкој станици у Книну, због временских услова и неочишћене пруге од стабала које је оборио снијег.
Тврде да су препуштени сами себи, без основних потрепштина и конкретних информација.
"Из Загреба смо кренули у 13.49 сати, а од 21 сат стојимо у Книну. Локомотиви је наводно пукло стакло пред улазак у Книн. И даље чекамо дословно заробљени у возу без хране и пића. Напољу је све залеђено и ништа не ради, нико сатима ништа није говорио. Ујутро је дошао нагибни воз из Сплита, али не желе да нас пребаце јер се једва пробио па, као, није сигурно", рекла је једна жена за хрватски портал 24сата која се, како каже, осјећа као да живи у потпуно нефункционалној држави.
Јасно им је додаје, да се невријеме и срушена стабла на прузи могу догодити било гдје, то је виша сила, али овај однос према путницима сматра страшним.
"Нико нам не даје никаква објашњења, апсолутно ништа. Најгоре је што смо овдје на станици у Книну дословно заробљени, нема аутобуса, нема никаквог алтернативног превоза, ничега што вози", објашњава жена.
Најгоре је, каже, то што су остављени на цједилу без мрвице информација или основне људске бриге.
ХЖПП је на својим интернет страницама објавио да због великих количина снијега, железнички саобраћај се одвија с великим потешкоћама.
"Због дрвећа у профилу пруге пруга између станица Косово и Книн је затворена за саобраћај Воз 523 који вози на релацији Загреб – Сплит заустављен је у станици Книн, а воз 1820 на релацији Сплит – Загреб заустављен је у станици Перковић. Дежурне екипе су на терену. Дио возова се отказује, путницима се извињавамо и молимо их за разумијевање", саопштено је из Хрватских жељезница, преноси Танјуг.
