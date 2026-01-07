Најљепше честитке за Божић

Божић је један од најрадоснијих и најзначајнијих хришћанских празника. То је вријеме када се подсјећамо правих вриједности - породице, заједништва, праштања и бриге за друге.
У сусрет овом великом празнику, лијепа ријеч и искрена честитка имају посебну снагу, јер повезују људе и доносе топлину у срца, без обзира на удаљеност.
У наставку издвајамо 20 најљепших божићних порука које можете да пошаљете драгим људима и уљепшате им Божић.
- Седмог дана године нове опет вас неко из срца зове, са дивним поздравом што срцу годи. Мир Божји, Христос се роди.
- Драги доме, Божић стиже, драгом Богу да смо ближе, нек Крст часни кроз живот вас води, Мир Божји, Христос се роди.
- Данас се земља са небесима грли, данас брат брату у загрљај хрли, нека радост и љубав по цијелом свијету ходи, Мир Божји, Христос се роди!
- Нека ти мирис божићног дрвца унесе радост у ове дане, ја ти желим од свег срца, срећан Божић и божићне благдане.
- Док ледени кристал од мраза пуца, још један Божић на врата куца. Радосна нека је твоја душа, док господ молитву твоју слуша. За тебе се моли срце моје, нека се испуне све жеље твоје и Бог да те кроз живот води, срећан Божић, Христос се роди!
- Добри доме, срећан Божић, у вијекове здрави били, с бадњаком се веселили. Нек вас срећа здрављу води, Мир Божји, Христос се роди.
- Нек данашњи благи дан, вама буде радостан. Нек вам Божић врата злати, нек вас увијек срећа прати, анђео среће нак вас води, мир Божји, Христос се роди.
- Од године до године нека тебе срећа прати, да другима чиниш добро, па да ти се добро врати. Да те увијек здравље служи, да те води љубав чиста, па да живиш сто година и рођење славиш Христа. Господ нек те свуда води, Мир Божји, Христос се роди!
- У врећу срећу и здравље стављам, нека вам се често Христос јавља, нека вам се увијек нешто лијепо догоди. Мир Божји, Христос се роди!
- Нека ти овај свети дан донесе мир у срцу и радост у животу. Желим много љубави, здравља и среће теби и твојој породици. Од срца ти желим срећан Божић.
- У тијелу здравље, у души мир, у мислима радост, у срцу младост, а у раду успјех, пуно среће и испуњених снова нек ти донесе Божић и година Нова!
- Срећан Божић и благосовљено Бадње вече, нек ти Бог драги подари пуно среће и весеља у години новој. Нек те прате љубав, мир, срећа и весеље. Желим ти срећан Божић и Бадње вече.
- Живот је лијеп када се живјети зна, зато узми све што ти живот да. Срећа је лијепа и живи због ње, не тражи превише и имаћеш све. Од срца срећан Бозић, Христос се роди.
- Добро јутро кућо стара, ево нама 7. јануара. Под ногама шкрипи слама, стигао Божић, благо нама. Нек вас Божија свјетлост води, Мир Божји, Христос се роди.
- Нек ти од Божићног дана све крене на боље, да имаш за све снаге и воље, да љубав ти буде као најљепши сан, желим ти све најбоље за Божићни дан.
- Срце човјека смишља пут, али Бог управља кораке његове! Куд год кренеш ти и све које волиш и све што учиниш, нек ти буде благословено. Христос се роди!
- Кад поноћна звона зазвоне, Исус се роди у дому твоме. Нека вам мудрост, здравље и срећа, од Божића овог буде још већа. Мир Божји, Христос се роди!
- Слава Богу на висини и на земљи мир, а међу људима добра воља! Христос се Роди!
- Ту гдје се бадњак данас ложи, у том дому срећа нек се множи. Нек срећна звијезда кроз живот вас води, Мир Божији, Христос се роди!
- Нека Тишина овог светог дана донесе твом срцу мир у надању, радост у животу и љубав за оне с којима живиш! Од срца Мир Божји, Христос се роди.