Ако данас поједете ову биљку, цијеле године ћете имати новца

Извор:
Агенције
06.01.2026
17:23
Коментари:0
Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас обиљежавају Бадњи дан који најављује најрадоснији хришћански празник- Божић.
Обичаје око Бадњег дана су Срби наслиједили од својих предака и даље их одржавају.
Република Српска
Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства
Бадња вечера је разноврсна и обилна, али посна. На њој, прије свега, мора учествовати сва чељад. Једе се, не са стола, већ с пода, по којем је прострта слама, или с прострте велике вреће у коју је стављена слама, танак слој...Бадњачки колач се не сјече ножем већ се ломи руком. Не смије се појести све јело ни попити све пиће него се понешто оставља да преноћи, на оном мјесту с кога се вечерало.
На Бадње вече, исто тако ни на први ни на други дан Божића, трпеза се не диже, не склања, чак се ни смеће не избацује из куће. Од овог правила данас се одступа, нарочито у граду гдје се Бадњачка вечера једе са стола испод ког је прострта слама или само чак завежљајчић сламе с дреновом гранчицом.На бадњој трпези треба да се нађе погача бадњачка (хлеб), риба со, вино, мед и свијећа!
Свијет
Орбан: Европска демократија је у паду
Сљедећа три вјеровања су наши преци обавезно поштовали:
- Мак ваља јести на Бадњи дан, јер се вјерује да ће донијети много новца онима који га једу.
- Они који су се током године посвађали с неким, на Бадњи дан праштају и мире се и то је прави дух традиције.
Хроника
Ударио дијете (10) аутомобилом, па побјегао са мјеста несреће
- На Бадње вече жена удари руком мужа у слабину, а муж жену исто, да буде цијеле године кућа весела, да буде здрав домаћин - газда куће.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму