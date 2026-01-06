Logo
Large banner

Ако данас поједете ову биљку, цијеле године ћете имати новца

Извор:

Агенције

06.01.2026

17:23

Коментари:

0
Бадњачићи
Фото: АТВ

Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас обиљежавају Бадњи дан који најављује најрадоснији хришћански празник- Божић.

Обичаје око Бадњег дана су Срби наслиједили од својих предака и даље их одржавају.

Ана тришић бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Бадња вечера је разноврсна и обилна, али посна. На њој, прије свега, мора учествовати сва чељад. Једе се, не са стола, већ с пода, по којем је прострта слама, или с прострте велике вреће у коју је стављена слама, танак слој...Бадњачки колач се не сјече ножем већ се ломи руком. Не смије се појести све јело ни попити све пиће него се понешто оставља да преноћи, на оном мјесту с кога се вечерало.

На Бадње вече, исто тако ни на први ни на други дан Божића, трпеза се не диже, не склања, чак се ни смеће не избацује из куће. Од овог правила данас се одступа, нарочито у граду гдје се Бадњачка вечера једе са стола испод ког је прострта слама или само чак завежљајчић сламе с дреновом гранчицом.На бадњој трпези треба да се нађе погача бадњачка (хлеб), риба со, вино, мед и свијећа!

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Европска демократија је у паду

Сљедећа три вјеровања су наши преци обавезно поштовали:

- Мак ваља јести на Бадњи дан, јер се вјерује да ће донијети много новца онима који га једу.

- Они који су се током године посвађали с неким, на Бадњи дан праштају и мире се и то је прави дух традиције.

Полиција Србија

Хроника

Ударио дијете (10) аутомобилом, па побјегао са мјеста несреће

- На Бадње вече жена удари руком мужа у слабину, а муж жену исто, да буде цијеле године кућа весела, да буде здрав домаћин - газда куће.

Подијели:

Тагови:

Badnji dan

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево каква ће бити година ако је на Бадњи дан облачно

Занимљивости

Ево каква ће бити година ако је на Бадњи дан облачно

5 ч

0
Тинејџер (17) пронађен мртав у подруму: Подлегао повредама након туче због дјевојке

Свијет

Тинејџер (17) пронађен мртав у подруму: Подлегао повредама након туче због дјевојке

5 ч

0
Временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује за Божић?

5 ч

0
Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

Република Српска

Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво

5 ч

3

Више из рубрике

Ево каква ће бити година ако је на Бадњи дан облачно

Занимљивости

Ево каква ће бити година ако је на Бадњи дан облачно

5 ч

0
Пар насмијао цијели регион: "Како спустити трудницу низ брдо"

Занимљивости

Пар насмијао цијели регион: "Како спустити трудницу низ брдо"

6 ч

0
Вечерас главицу лука исијеците на 12 дијелова и сазнајте каква нас година чека

Занимљивости

Вечерас главицу лука исијеците на 12 дијелова и сазнајте каква нас година чека

6 ч

0
Празнична трпеза

Занимљивости

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

19

39

Није крај падавинама, стижу нове

19

34

Познато стање повреде Николе Јокића

19

29

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

19

26

Бадњи дан у Требињу у знаку хуманости

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner