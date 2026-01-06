Тинејџер (17) пронађен мртав у подруму: Подлегао повредама након туче због дјевојке

Извор:
Телеграф
06.01.2026
14:29
Коментари:0
Седамнаестогодишњи тинејџер пронађен је мртав у подруму своје куће у Серу у Грчкој у уторак ујутру.
Према почетним информацијама, малољетник је напустио кућу током ноћи и када се није вратио, родитељи су почели да га траже и пријавили његов нестанак. Неколико сати касније, пронађен је мртав у подруму своје куће и изгледа да је задобио повреде од батинања. Извјештаји указују да је малољетник преминуо након туче због дјевојке.
Друштво
Какво нас вријеме очекује за Божић?
Истрага грчке полиције о околностима смрти малољетника је у пуном јеку, а истовремено се прикупљају и изјаве сведока од његових пријатеља.
Шеснаестогодишњак је ухапшен због смртоносног пребијања годину дана старијег младића, а трага се за још једним његовим пријатељем.
Према писању Прототхеме, жртва је синоћ била са пријатељем у локалној коцкарници. Испред објекта, под непознатим околностима је наишао на шеснаестогодишњака за кога се тврди да је починилац напада. Након туче која се наводно догодила због дјевојке, шеснаестогодишњак је ударио седамнаестогодишњака лактом у главу.
Република Српска
Додик: Божић нас окупља и позива на заједништво
Када се туча завршила, малољетници су кренули својим путем, али је седамнаестогодишњак рекао свом пријатељу да се не осјећа добро. Када је отишао кући, сишао је у подрум и пронађен је мртав неколико сати касније.
Према извјештајима, седамнаестогодишњака је без свијести пронашла његова сестра.
Бања Лука
2 ч1
Здравље
2 ч0
Савјети
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
08
16
01
16
00
Тренутно на програму