Не смирује се: Одзвањају пуцњи у Венецуели, примијећени дронови

Извор:
АТВ
06.01.2026
08:28
Коментари:0
Становници Каракаса пријавили су да је током ноћи дошло до пуцњаве у близини предсједничке палате Мирафлорес у главном граду Венецуеле.
Према доступним наводима, неколико дронова прелетјело је изнад палате, након чега је уследила паљба која је изазвала панику међу грађанима, пренијели су локални медији.
Неколико извора је навело да су министарства и владине зграде у центру Каракаса евакуисани, док су предузећа и подручја у близини мјеста инцидента затворена због ванредне ситуације.
Gunfire was heard in the Venezuelan capital Caracas on Monday night, near the Miraflores presidential palace. Residents reported that the night sky was lit up by what appeared to be drones and anti-aircraft fire from about 8:15 pm local time pic.twitter.com/XTAnya1pQM— China Perspective (@China_Fact) January 6, 2026
Видео-снимци објављени на друштвеним мрежама приказују цивиле и породице како бјеже и траже заклон, док се на небу виде, како се тврди, дронови на које је пуцало војно особље венецуеланске владе.
На путевима у близини Мирафлореса, укључујући авенију Урданета, распоређени су тенкови ради обезбјеђења.
Пуцњава је, према извјештајима, забиљежена и у близини Савезне законодавне палате, удаљене од Мирафлореса, као одговор на дронове који су, према прелиминарним информацијама, покушали да се приближе сједишту власти.
Званичних информација о инциденту за сада нема, нити је познато гдје се налази привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез.
Инцидент се догодио неколико сати након што је Родригез положила заклетву као привремена предсједница Венецуеле.
Свједоци су за медије навели да су се пуцњава и експлозије чуле на више локација у граду и да је инцидент трајао од неколико минута до готово сат времена, почевши око 20 часова по локалном времену.
Cette nuit, des tirs et du mouvement militaire à Caracas ! Des drones ont survolé le palais présidentiel, la réaction à été immédiate. — Loetitia Halàsz 🇭🇺✝️ ن (@LoetitiaH) January 6, 2026
Selon des sources locales, l'incident aurait impliqué un drone ami s'approchant trop près du palais de Miraflores, provoquant l'intervention de… pic.twitter.com/gnsAmE4iCE
Најновије
Најчитаније
12
45
12
36
12
31
12
30
12
25
Тренутно на програму