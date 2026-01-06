Logo
Large banner

Не смирује се: Одзвањају пуцњи у Венецуели, примијећени дронови

Извор:

АТВ

06.01.2026

08:28

Коментари:

0
Каракас
Фото: Screenshot / X

Становници Каракаса пријавили су да је током ноћи дошло до пуцњаве у близини предсједничке палате Мирафлорес у главном граду Венецуеле.

Према доступним наводима, неколико дронова прелетјело је изнад палате, након чега је уследила паљба која је изазвала панику међу грађанима, пренијели су локални медији.

Неколико извора је навело да су министарства и владине зграде у центру Каракаса евакуисани, док су предузећа и подручја у близини мјеста инцидента затворена због ванредне ситуације.

Видео-снимци објављени на друштвеним мрежама приказују цивиле и породице како бјеже и траже заклон, док се на небу виде, како се тврди, дронови на које је пуцало војно особље венецуеланске владе.

На путевима у близини Мирафлореса, укључујући авенију Урданета, распоређени су тенкови ради обезбјеђења.

Пуцњава је, према извјештајима, забиљежена и у близини Савезне законодавне палате, удаљене од Мирафлореса, као одговор на дронове који су, према прелиминарним информацијама, покушали да се приближе сједишту власти.

Званичних информација о инциденту за сада нема, нити је познато гдје се налази привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез.

Инцидент се догодио неколико сати након што је Родригез положила заклетву као привремена предсједница Венецуеле.

Свједоци су за медије навели да су се пуцњава и експлозије чуле на више локација у граду и да је инцидент трајао од неколико минута до готово сат времена, почевши око 20 часова по локалном времену.

Подијели:

Тагови:

Venecuela

Karakas

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бадњачићи

Друштво

Уз бадњак увијек иде и ова биљка: Мало ко зна њену симболику

4 ч

0
Денвер - Филаделфија

Кошарка

Чудо: ''Осакаћени'' Денвер Нагетси срушили Филаделфију продужетка

4 ч

0
Познато ко је рањени младић - има дебео досије

Србија

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

4 ч

0
Ђоковић и Јамал

Тенис

Ламин Јамал испоштовао Новака Ђоковића

4 ч

0

Више из рубрике

Бујичне поплаве у Индонезији

Свијет

Стравичне поплаве однијеле 14 живота, више повријеђених

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Ових пет земаља је добило упозорење из Америке

5 ч

0
Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Свијет

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

13 ч

0
Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

Свијет

Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner