Чудо: ''Осакаћени'' Денвер Нагетси срушили Филаделфију продужетка

Извор:

Агенције

06.01.2026

08:15

Коментари:

0
Денвер - Филаделфија
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Кошаркаши Денвер Нагетса побиједили су Филаделфију Севентисиксерсе резултатом 125:124 у ноћи иза нас.

Денвер Нагетси су играли против Филаделфије без чак седморице кошаркаша, није играо ниједан стартер екипе из Колорада и успели су да побједе Филаделфију послије продужетака резултатом 125:124.

Дејвид Аделман није могао да рачуна на Николу Јокића због повреде кољена, а нису играли ни Кем Џонсон због истог проблема, а овога пута није било ни Џамала Мареја због повреде скочног зглоба.

Изостао је и Ерон Гордон кога мучи повреда задње ложе, Кристијана Брауна мучи зглоб, Јонаса Валанчијунаса лист, а Тим Хардавеј Џуниор је био болестан.

