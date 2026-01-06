Чудо: ''Осакаћени'' Денвер Нагетси срушили Филаделфију продужетка

Извор:
06.01.2026
Кошаркаши Денвер Нагетса побиједили су Филаделфију Севентисиксерсе резултатом 125:124 у ноћи иза нас.
Денвер Нагетси су играли против Филаделфије без чак седморице кошаркаша, није играо ниједан стартер екипе из Колорада и успели су да побједе Филаделфију послије продужетака резултатом 125:124.
Дејвид Аделман није могао да рачуна на Николу Јокића због повреде кољена, а нису играли ни Кем Џонсон због истог проблема, а овога пута није било ни Џамала Мареја због повреде скочног зглоба.
Изостао је и Ерон Гордон кога мучи повреда задње ложе, Кристијана Брауна мучи зглоб, Јонаса Валанчијунаса лист, а Тим Хардавеј Џуниор је био болестан.
