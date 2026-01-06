Logo
Ламин Јамал испоштовао Новака Ђоковића

Телеграф

06.01.2026

08:02

Ђоковић и Јамал
Фото: Screenshot / YouTube

Ламин Јамал, фудбалска сензација и звијезда Барселоне, испоштовао је недавно сина Новака Ђоковића, Стефана, током посјете Дубаију!

Шпанац је на свом Јутјуб каналу подијелио све везано за свој пут у Дубаи, гдје је добио награду, а тамо је налетио и на самог Ђоковића.

Послије неколико размијењених ријечи, и то на шпанском језику гдје му је Ђоковић рекао да је невјероватан, тениски ГОАТ је упитао Јамала да ли би хтио да се фотографише са Стефаном, јер га његов син, како каже, воли много.

Наравно да проблема није било, одмах се зачуло "Стефанее, Стефи, дођи" из уста самог Новака, а недуго затим његов син добио је фотографију за памћење, пише "Телеграф".

У наставку погледајте како је све то изгледало:

Ламин Јамал

Новак Ђоковић

