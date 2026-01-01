Logo
Огласила се Јелена Ђоковић и честитала Нову годину пратиоцима са снажном поруком

01.01.2026

12:14

Огласила се Јелена Ђоковић и честитала Нову годину пратиоцима са снажном поруком

Супруга тенисера Новака Ђоковића, Јелена Ђоковића обратила се својим пратиоцима на Инстаграму поруком којом им је честитала нову 2026. годину.

Јелена је истакла колико је захвална на свему што јој је донијела година за нама, а уз то пожељела много здравља, радости и љубави, као и непрестаног раста.

''Ах, 2025. Толико разлога за захвалност. За љубав, здравље, породицу, пријатељства и тренутке у природи. Све што животу даје дубину и смисао, чак и када је препун изазова. Одрасла сам уз мантру “Никада не желим да порастем” јер ми је један од омиљених цртаних јунака био Петар Пан… али Богу хвала, јесам одрасла и научила да најбоље што човјек може себи и другима да пожели је да “никада не престани да растеш'', написала је она и додала:

''Желим вам свима здравље, љубав и радост. И да сви наставимо да растемо у боље и свесније људе. Толико је тога пред нама. С пуно љубави и поштовања, Јелена'', поручила је, преноси Блиц.

Она је уз ову поруку објавила бројне породичне фотографије из њихове свакодневнице, фотографије дјеце, ње и Новака.

