Ана Ивановић сија поред овог мушкарца, фанови одушевљени објавом

Бивша тенисерка Ана Ивановић објавила је снимак који је измамио мноштво емоција код њених пратилаца.
Тенисерка Ана Ивановић је одувијек важила за "миљеницу Србије" и нема особе која се није радовала њеним успјесима на терену, удаји за Бастијана Швајнштајгера, а потом рођењу синова.
Зато је, као гром из ведра неба, вијест да се разводи затекла све који је воле и прате. Њемачки медији су први писали о краху брака, па чак и стали на њену страну, поготово након што су на мрежама осванули снимци њеног мужа с другом женом,
Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера
За све то вријеме, Ана се није оглашавала. Мудро је ћутала на тему развода, али је зато свакодневно објављивала слике какве дуго нисмо имали прилике да видимо.
Гледали смо је на љетовањима и зимовањима, у проводу с пријатељима, путовањима "по бијелом свијету" и Србији... и запазили, попут пратиоца, да никада љепше и моћније није изгледала.
Сада је решила да цијелу годину "у сликама" објави на друштвеној мрежи X, где су сви хвалили што је коначно она у центру пажње. У Аниним објавама ћемо је видјети у свечаним хаљинама, гламурозним прославама, у шетњи Паризом, у купаћем... али и да је у њеном животу, поред синова, најважнији један мушкарац - њен брат Милош.
Погледајте:
Recap of 2025 ♥️ pic.twitter.com/hX5uxWTCw3— Ana Ivanovic (@anaivanovic) December 30, 2025
