Logo
Large banner

Ана Ивановић сија поред овог мушкарца, фанови одушевљени објавом

Извор:

Мондо.ба

31.12.2025

17:31

Коментари:

0
Ана Ивановић сија поред овог мушкарца, фанови одушевљени објавом
Фото: Instagram/@anaivanovic/screenshot

Бивша тенисерка Ана Ивановић објавила је снимак који је измамио мноштво емоција код њених пратилаца.

Тенисерка Ана Ивановић је одувијек важила за "миљеницу Србије" и нема особе која се није радовала њеним успјесима на терену, удаји за Бастијана Швајнштајгера, а потом рођењу синова.

Зато је, као гром из ведра неба, вијест да се разводи затекла све који је воле и прате. Њемачки медији су први писали о краху брака, па чак и стали на њену страну, поготово након што су на мрежама осванули снимци њеног мужа с другом женом,

ana ivanovic

Сцена

Ана Ивановић ставила тачку на 2025. годину и заувијек обрисала Швајнштајгера

За све то вријеме, Ана се није оглашавала. Мудро је ћутала на тему развода, али је зато свакодневно објављивала слике какве дуго нисмо имали прилике да видимо.

Гледали смо је на љетовањима и зимовањима, у проводу с пријатељима, путовањима "по бијелом свијету" и Србији... и запазили, попут пратиоца, да никада љепше и моћније није изгледала.

Сада је решила да цијелу годину "у сликама" објави на друштвеној мрежи X, где су сви хвалили што је коначно она у центру пажње. У Аниним објавама ћемо је видјети у свечаним хаљинама, гламурозним прославама, у шетњи Паризом, у купаћем... али и да је у њеном животу, поред синова, најважнији један мушкарац - њен брат Милош.

Погледајте:

Подијели:

Таг:

Ана Ивановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

Тенис

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

3 седм

0
Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

Сцена

Ана Ивановић тужила Бастијана Швајнштајгера

3 седм

0
Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија

Тенис

Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија

4 седм

1
Ана Ивановић луповала по кафани

Сцена

Ана Ивановић луповала по кафани

1 мј

1

Више из рубрике

Карлос Алкараз има нову тетоважу, забиљежио један од најважнијих дана у животу

Тенис

Карлос Алкараз има нову тетоважу, забиљежио један од најважнијих дана у животу

1 д

0
Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Тенис

Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

2 д

0
Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Тенис

Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

1 седм

0
Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

Тенис

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner