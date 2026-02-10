Logo
Које доба дана је најбоље за секс?

10.02.2026

22:54

Које доба дана је најбоље за секс?
Фото: Pexels

Стручњак за спавање и клинички психолог др Мајкл Бреус детаљно је објаснио које је најбоље доба дана за сексуалне односе, а његов одговор могао би вас изненадити. Тврди да, супротно уваженом мишљењу, вечерњи сати нису идеални због хормонског профила тијела, већ да за боље извођење и повезаност треба искористити јутро.

Хронотип и хормони су кључни

Др Бреус је појаснио да је најбоље вријеме за секс повезано с хронотипом појединца, односно природном склоношћу тијела да спава и буде активно у одређено доба дана. Нагласио је да већина људи практикује интимност касно увече, обично између 22:30 и 23:30.

"То има смисла, али оно што је занимљиво јесте да ваш хормонски профил у 23:30 није баш идеалан за секс", објаснио је. "За успјешан полни однос желите да нивои естрогена, тестостерона, прогестерона, адреналина и кортизола буду високи, а мелатонина ниски." У вечерњим сатима мелатонин, хормон спавања, расте, што нас чини поспанијима и може негативно утицати на извођење.

Знак који даје природа

Као идеално вријеме за полни однос др Бреус истиче јутро, одмах након буђења, а свој аргумент поткрепљује и биолошким чињеницама. "Ако имате односе с мушкарцем, са чиме се већина мушкараца буди ујутро? С ерекцијом. Ако вам то мајка природа не говори када би требало да користите ту ствар, не знам шта је", сликовито је појаснио.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Боља повезаност и реализација

Према његовим ријечима, истраживања су потврдила да јутарњи секс доноси боље резултате. "Када то узмете у обзир, а спровели смо и истраживања, открили смо да су људи заправо повезанији и да је реализација боља када имају полне односе ујутро", рекао је.

Наравно, додаје како је прије тога потребно обавити основну хигијену. "Е сад, морате ли прво опрати зубе и испрати уста водицом? Да, свакако. Будимо поштени према партнеру, али на крају пуно научите. Ваше тијело вам поново говори да је ово заправо савршено вријеме за тако нешто", закључио је доктор.

