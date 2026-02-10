Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Извор:
Телеграф
10.02.2026
22:46
Пјевачица Милица Тодоровић објавила је прву фотографију са својим сином Богданом.
Седам дана након порођаја, Милица Тодоровић је забиљежила емотиван тренутак док је дјечак држи за прст, а уз објаву је додала нумеру "Наша љубав" коју изводи група Луна.
- Богдан - написала је само Милица Тодоровић и додала емоџи плавог срца, а пратиоцима је привукао пажњу детаљ да је ставила забрану на коментаре.
Тачније, коментаре могу остављати само одабрани људи, не сви који пожеле.
