Милица Тодоровић виђена у јавности први пут након порођаја

Извор:
Блиц
10.02.2026
21:25
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић породила се прије 7 дана и на свијет донијела сина Богдана са којим је у суботу, 7. фебруара, изашла из приватног породилишта.
Папараци нису успјели да их усликају, јер је породилиште напустила увече, у строгој тајности, а како се писало, по њу је дошла мајка Јасмина.
Свијет
Свjетски сервис остаје без финансирања за седам недjеља?
Пјевачица је данас, први пут откако се породила, виђена како напушта свој дом на Новом Београду. Носила је зимску јакну, широки џинс и патике.
У вечерњим сатима, Милица Тодоровић је изашла испред своје зграде да прошета пса Лолу. Није се дуго задржала, свега пар минута, а све вријеме се крила испод капуљаче.
Након завршене шетње са кућним љубимцем, пјевачица се вратила у стан гдје су је чекали син Богдан и мајка Јасмина која је све вријеме са њом.
Регион
Сукоб демонстраната и полиције на протесту у Тирани, бацани Молотовљеви коктели
Иначе, пјевачицина мајка је недавно изашла из болнице у којој се нашла због операције слијепог цријева.
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Тренутно на програму