Милица Тодоровић виђена у јавности први пут након порођаја

Извор:

Блиц

10.02.2026

21:25


Фото: Instagram

Пјевачица Милица Тодоровић породила се прије 7 дана и на свијет донијела сина Богдана са којим је у суботу, 7. фебруара, изашла из приватног породилишта.

Папараци нису успјели да их усликају, јер је породилиште напустила увече, у строгој тајности, а како се писало, по њу је дошла мајка Јасмина.

Пјевачица је данас, први пут откако се породила, виђена како напушта свој дом на Новом Београду. Носила је зимску јакну, широки џинс и патике.

У вечерњим сатима, Милица Тодоровић је изашла испред своје зграде да прошета пса Лолу. Није се дуго задржала, свега пар минута, а све вријеме се крила испод капуљаче.

Након завршене шетње са кућним љубимцем, пјевачица се вратила у стан гдје су је чекали син Богдан и мајка Јасмина која је све вријеме са њом.

Иначе, пјевачицина мајка је недавно изашла из болнице у којој се нашла због операције слијепог цријева.

