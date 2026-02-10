Одлука која мијења исплату пензија: Шта доноси 1. мај?

Извор:
РТРС
10.02.2026
20:45
Коментари:0
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске од 1. маја укида исплату пензије путем пуномоћи дате Фонду.
Од наведеног датума, пензија ће се исплаћивати искључиво на име и лични рачун корисника права, а исплата трећим лицима, по било ком основу пуномоћи, више неће бити могућа.
"Ова мјера доноси се с циљем унапређења правне сигурности корисника, спречавања могућих злоупотреба и додатне заштите права корисника и спречавања неприпадајуће исплате средстава", рекао је директор Фонда ПИО Младен Милић за РТРС.
Свијет
Мушкарац на допусту из затвора убио мајку, супругу и кћерку
Корисници права који су до сада пензију примали путем пуномоћи, потребно је да благовремено предузму неопходне радње како би се обезбиједила несметана исплата пензије на њихово име, односно да доставе податке о личном рачуну отвореном на име корисника права.
"Имали смо у пракси случајеве злоупотребе, при чему је причињена штета око 100.000 КМ", упозорио је Милић.
Пуномоћницима корисника права који пензију примају путем поште на предњој страни чека за јануарску пензију штампано је обавјештење, а исто ће бити и на чеку за фебруарску и мартовску пензију.
Циљ ове мјере је да се обезбеди редовна, сигурна и транспарентна исплата пензија, уз пуну заштиту интереса корисника права и спречавања исплате неприпадајућих средстава.
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
10 ч1
Најновије
Најчитаније
22
59
22
55
22
54
22
48
22
46
Тренутно на програму