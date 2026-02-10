Logo
Large banner

Одлука која мијења исплату пензија: Шта доноси 1. мај?

Извор:

РТРС

10.02.2026

20:45

Коментари:

0
Одлука која мијења исплату пензија: Шта доноси 1. мај?
Фото: АТВ

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске од 1. маја укида исплату пензије путем пуномоћи дате Фонду.

Од наведеног датума, пензија ће се исплаћивати искључиво на име и лични рачун корисника права, а исплата трећим лицима, по било ком основу пуномоћи, више неће бити могућа.

"Ова мјера доноси се с циљем унапређења правне сигурности корисника, спречавања могућих злоупотреба и додатне заштите права корисника и спречавања неприпадајуће исплате средстава", рекао је директор Фонда ПИО Младен Милић за РТРС.

Ротација полиција

Свијет

Мушкарац на допусту из затвора убио мајку, супругу и кћерку

Корисници права који су до сада пензију примали путем пуномоћи, потребно је да благовремено предузму неопходне радње како би се обезбиједила несметана исплата пензије на њихово име, односно да доставе податке о личном рачуну отвореном на име корисника права.

"Имали смо у пракси случајеве злоупотребе, при чему је причињена штета око 100.000 КМ", упозорио је Милић.

Пуномоћницима корисника права који пензију примају путем поште на предњој страни чека за јануарску пензију штампано је обавјештење, а исто ће бити и на чеку за фебруарску и мартовску пензију.

Циљ ове мјере је да се обезбеди редовна, сигурна и транспарентна исплата пензија, уз пуну заштиту интереса корисника права и спречавања исплате неприпадајућих средстава.

Подијели:

Тагови :

пензије

Исплата пензија

Република Српска

Fond PIO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фицо о ЕУ: Стадо оваца без пастира

Свијет

Фицо о ЕУ: Стадо оваца без пастира

3 ч

0
Сутра славимо празник који прате строги обичаји, важно је да их испоштујете

Друштво

Сутра славимо празник који прате строги обичаји, важно је да их испоштујете

3 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

3 ч

0
Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

Градови и општине

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

3 ч

0

Више из рубрике

Сутра славимо празник који прате строги обичаји, важно је да их испоштујете

Друштво

Сутра славимо празник који прате строги обичаји, важно је да их испоштујете

3 ч

0
Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве

Друштво

Опасност вреба: Дјеца на интернету лако могу постати жртве

4 ч

0
Болница Фоча

Друштво

Лаловић: Транспорт пацијената отежан, али безбједност није угрожена

6 ч

0
Поскупјеле цигарете у БиХ, ево нових цијена

Друштво

Поскупјеле цигарете у БиХ, ево нових цијена

10 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

22

55

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

22

54

Које доба дана је најбоље за секс?

22

48

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

22

46

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner