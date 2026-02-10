Logo
Сутра славимо празник који прате строги обичаји, важно је да их испоштујете

Она

10.02.2026

Сутра славимо празник који прате строги обичаји, важно је да их испоштујете
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају празник посвећен Преносу моштију Светог Игњатија Богоносца, једног од најзначајнијих хришћанских светитеља из 1. вијека и трећег патријарха Антиохијске цркве.

Иако се Свети Игњатије првенствено празнује 2. јануара, дан посвећен преносу његових часних моштију има посебан значај у црквеном календару. Ријеч је о сјећању на пренос моштију из Рима, гдје је светитељ пострадао мученичком смрћу, у Антиохију, град у којем је служио као епископ и ширио хришћанску вјеру.

Свети Игњатије је у народу и цркви познатији као Игњатије Богоносац. Према предању, тај назив носи зато што га је Исус Христос, још као дијете, држао у наручју, али и зато што је цијели живот „носио Бога“ у свом срцу и мислима. И данас је Игњатије често крсно име у многим крајевима Србије.

Био је ученик Светог Јована Богослова и епископ Антиохије, гдје је оставио дубок траг у развоју ране цркве. Сматра се да је управо он први увео антифонски начин појања - црквено певање са две певнице, гдје се гласови смијењују, што је пракса која се задржала до данас.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

Због свог угледа и утицаја, глас о Игњатију стигао је и до римског цара Трајана. Цар га је позвао у Рим нудећи му високу почаст и сенаторску титулу, али под условом да се одрекне хришћанске вјере и принесе жртву паганским идолима. Игњатије је то одлучно одбио. Због тога је окован и, према предању, бачен лавовима, који су га растргли 107. године, оставивши само неколико већих костију и срце.

Његови ученици су посмртне остатке пренели у Антиохију, где су сахрањени. Међутим, у 6. вијеку, када су Персијанци освојили Антиохију, мошти Светог Игњатија поново су пренијете у Рим, гдје се и данас налазе у Цркви светог Климента.

Празник Преноса моштију Светог Игњатија Богоносца сматра се великим даном, када се, према народном вјеровању, не обављају тешки послови. Посебно се савјетује женама да избјегавају предење, ткање, шивење и друге напорне кућне радове.

Свети Игњатије Богоносац и данас се сматра заштитником праведника, као и оних који страдају због својих увјерења или зато што су другачији. У хришћанској традицији вјерује се да се више пута јављао из раја и чинио чуда, помажући свима који му се с вером обраћају.

Вјерници му се моле сљедећим ријечима

„Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања. Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Игњатије: моли Христа Бога да спасе душе наше.“

(Она)

СПЦ

обичаји

Коментари (0)
