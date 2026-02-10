Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

Извор:
Искреном жељом да помогну суграђанки, приједорски средњошколци заједнички су одржали велику лекцију из хуманости. Наизглед обичан школски дан претворили су у хуманитарни базар са снажном поруком да су солидарност и емпатија лекције које се најбоље уче срцем.
"Ми смо у јако кратком временском периоду успјели да изорганизујемо овај базар са циљем да покажемо да су сви ученици Средњошколског центра уз нашу суграђанку", рекао ученик Средњошколског центра Приједор Стефан Проле.
"Потребно јој је доста подршке као жени, ао будућој мајци вјероватно као нашој суграђанки која је својим трудом и радом и свиме што је у животу урадила заслужила сву нашу подршку и подршку својих суграђана", казала је ученица Средњошколског центра, Приједор Нада Јовановић.
На базару су се нашли производи које су будући фармацеути сами припремили, цртежи архитектонских техничара, док су физиотерапеути суграђанима понудили масаже.
"Овдје имамо наше производе које смо правили на практичној настави, иако су то само обичне вјежбе ми смо одлучили да то искористимо у добре сврхе", рекла је ученица Средњошколског центра, Приједор Ања Рендић.
Да је улога Средњошколског центра у Приједору много већа од самог образовања, потврђује и руководство школе, поносно на емпатију коју њихови ученици изнова показују.
"Од наших ученика је кренула ова иницијатива, ми смо заиста ту да их подржимо јер у данашње вријеме је јако важно да млади људи спознају емпатију и хуманост", казала је директор Средњошколског центра, Приједор Бојана Вученовић.
Тамара Дошен, суочава се са најтежом животном битком – борбом против карцинома. Базар се наставља сутра, а Приједорчане очекују услуге фризерских техничара који ће такође дати допринос акцији.
