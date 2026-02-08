Logo
У Мостару исписан језив графит

Извор:

СРНА

08.02.2026

17:23

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/Wild Hearts

У Мостару је данас освануо графит "Смрт Хрватима", а из Градске управе су најоштрије осудили говор мржње, увредљиве поруке и симболе који вријеђају појединце или групе грађана, те нарушавају јавни ред, мир и суживот.

Овакви садржаји су неприхватљиви и немају упориште у вриједностима које Мостар заговара, а које се темеље на међусобном поштовању, толеранцији и законитом понашању у јавном простору – саопштено је из Градске управе.

Додају да ће сарадњи са надлежним институцијама наставити да д‌јелују спречавању оваквих појава, као и на санкционисању одговорних.

Графит “Смрт Хрватима” је исписан на згради у Улици Осе Гребе.

Исписивања порука мржње на зградама у Мостару честа је појава.

Раније су на Партизанском гробљу у Мостару осванули графити “Тито вампир”, “Праљак није злочинац”, “Док комунисти умиру, рађа се слобода”, те усташка ознака “У” и поздрав “За дом спремни!”.

Мостар

grafit

