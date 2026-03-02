Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

Извор:
Данас се у Српској православној цркви слави великомученик Теодор Тирон. У црквеном календару, овај дан је означен црним, подебљаним словима, што указује на важност тог догађаја.
Теодор Тирон је познат као заштитник града Венеције и стоке. Назив "Тирон" значи регрут, а његове муке почеле су када је био регрутован у војску. Када је судија покушао да га сломи глађу, Теодору се, према вјеровању, у самици јавио Христос, који му је рекао да се не боји јер ће бити с њим у вјечном животу. Тада су се, такође, Теодору у тамници јавили и анђели, што је уплашило стражаре. На крају је осуђен на смрт и бачен у огањ 306. године.
Мошти Светог Теодора Тирона сада се налазе у манастиру Ново Хопово на Фрушкој гори, који је задужбина Ђурађа Бранковића.
На тај дан, према обичајима, вјерници кувају жито које потом освећују у цркви, прослављајући тако Светог Теодора.
Вјерује се да је Свети Теодор Тирон заштитник стоке, посебно коња, те да се његов дан такође слави као Коњски дан.
У неким дијеловима Србије, такође се вјерује да се молитвама Светом Теодору може излијечити од несвјестице (падавице), преноси Курир.
