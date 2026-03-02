Logo
Large banner

Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

Извор:

Курир

02.03.2026

08:28

Коментари:

0
Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар
Фото: АТВ

Данас се у Српској православној цркви слави великомученик Теодор Тирон. У црквеном календару, овај дан је означен црним, подебљаним словима, што указује на важност тог догађаја.

Теодор Тирон је познат као заштитник града Венеције и стоке. Назив "Тирон" значи регрут, а његове муке почеле су када је био регрутован у војску. Када је судија покушао да га сломи глађу, Теодору се, према вјеровању, у самици јавио Христос, који му је рекао да се не боји јер ће бити с њим у вјечном животу. Тада су се, такође, Теодору у тамници јавили и анђели, што је уплашило стражаре. На крају је осуђен на смрт и бачен у огањ 306. године.

Ања Бла

Сцена

Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију

Мошти Светог Теодора Тирона сада се налазе у манастиру Ново Хопово на Фрушкој гори, који је задужбина Ђурађа Бранковића.

На тај дан, према обичајима, вјерници кувају жито које потом освећују у цркви, прослављајући тако Светог Теодора.

Вјерује се да је Свети Теодор Тирон заштитник стоке, посебно коња, те да се његов дан такође слави као Коњски дан.

У неким дијеловима Србије, такође се вјерује да се молитвама Светом Теодору може излијечити од несвјестице (падавице), преноси Курир.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

православље

светац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инфлунсерка Ања Бла

Сцена

Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију

2 ч

0
За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања

Занимљивости

За ове знакове Зодијака данас почиње период општег благостања

2 ч

0
Амерички пилот

Свијет

Оборен амерички борбени авион, објављени снимци

2 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио до кад ће трајати борбене операције

2 ч

0

Више из рубрике

У Српској рођено 19 беба

Друштво

У Српској рођено 19 беба

2 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Друштво

Научници открили у ком животном периоду су људи најсрећнији

4 ч

0
Паре новац

Друштво

Ускоро ћемо помјерити казаљке: На томе се може зарадити

12 ч

1
Казне до 30.000 КМ: Стижу нова правила за купце и трговце

Друштво

Казне до 30.000 КМ: Стижу нова правила за купце и трговце

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner