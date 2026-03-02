Трамп открио до кад ће трајати борбене операције

Извор:
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да се борбене операције у Ирану настављају и да ће трајати све док се не остваре сви циљеви Вашингтона.
Трамп је у видео-поруци објављеној на друштвеној мрежи "Трут соушл" потврдио да су погинула три припадника америчке војске и навео да ће вјероватно бити још жртава, и поричио је да ће смрт Американаца бити освећена.
"Борбене операције се у овом тренутку настављају пуним интензитетом и трајаће све док се не остваре сви наши циљеви", рекао је Трамп.
Он је додао да Вашингтон има веома јасне циљеве, онеспособљавање техеранског нуклеарног и балистичког програма и постављање нове власти у Ирану.
