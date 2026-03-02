Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

02.03.2026
Иако су поједини медији прије неколико дана објавили тврдњу да се разводи познати естрадни пар Весна и Ђоле Ђогани, они су јуче виђени заједно на београдском аеродрому, одакле су одлетјели у Швајцарску.
"Ништа не указује да се разводе. Ма, нема говора. Заједно сам их видио на београдском аеродрому, били смо на истом лету за Базел”, каже за "Независне новине" један од путника на овом лету.
Мада се прије неколико дана спекулисало да је пар ставио тачку на свој брак након 22 године, њих двоје, очигледно, уживају заједно.
Весна је прије неколико дана демантовала гласине о разводу, а исто је учинио и њен супруг Ђоле.
