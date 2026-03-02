Logo
Large banner

Од јутрос отказано више од 1.000 летова према дестинацијама на Блиском истоку

Извор:

Танјуг

02.03.2026

09:13

Коментари:

0
Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Више од 1.000 летова према дестинацијама на Блиском истоку отказано је и данас због америчко-израелског рата против Ирана и узвратних акција, а главни аеродроми, укључујући Дубаји који је најпрометније међународно чвориште на свијету, затворени су трећи дан заредом, преноси Гардијан.

Према посљедњим подацима, до јутрос је већ било отказано 1.239 летова, а само Емирејтс ерлајнс, са сједиштем у Дубаију, Етихад ервејз, са сједиштем у Абу Дабију и Катар ервејз, са сједиштем у Дохи, заједно су отказали стотине летова.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио: "Сви су мртви"

Други превозници су отказали услуге широм региона, а Ер Индија је јуче отказала летове из Њу Делхија, Мумбаија и Амритсара за веће градове у Европи и Сјеверној Америци.

Скоро 2.800 летова било је отказано у суботу, када је почео америчко-израелски напад на Иран, а 3.156 летова отказано је јуче.

Ваздушни простор изнад Ирана, Ирака, Кувајта, Израела, Бахреина, Уједињених Арапских Емирата и Катара је и даље практично празан, према интернет страници за праћење летова Флај радар 24.

Нападнута рафинерија Арамко

Свијет

Пакао се шири: Ирански дронови се забили у рафинерију Арамко

Утицај рата у Ирану и узвратних удара Ирана на Израел и мете у околним земљама проширио се далеко ван Блиског истока, а путници су остали заробљени од Балија до Франкфурта.

Главни извршни директор брокерске куће за приватне авионе Вимана прајват Семафор Амир Наран изјавио је да је "Саудијска Арабија једина права опција за људе који желе одмах да изађу из региона" Блиског истока.

Подијели:

Тагови :

отказани летови

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен син пјевачице Шер

Сцена

Ухапшен син пјевачице Шер

1 ч

0
Убијен тинејџер

Хроника

Убица остаје иза решетака: На Божић ножем усмртио осамнаестогодишњака

1 ч

0
Роботска рука

Наука и технологија

Број АИ робота могао би надмашити број радника

1 ч

0
Просјечан животни вијек значајно се повећао, ево и зашто

Здравље

Просјечан животни вијек значајно се повећао, ево и зашто

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Америке Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио: "Сви су мртви"

1 ч

0
Нападнута рафинерија Арамко

Свијет

Пакао се шири: Ирански дронови се забили у рафинерију Арамко

1 ч

0
Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Свијет

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Данас износимо доказе

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner