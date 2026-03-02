Од јутрос отказано више од 1.000 летова према дестинацијама на Блиском истоку

Извор:
Више од 1.000 летова према дестинацијама на Блиском истоку отказано је и данас због америчко-израелског рата против Ирана и узвратних акција, а главни аеродроми, укључујући Дубаји који је најпрометније међународно чвориште на свијету, затворени су трећи дан заредом, преноси Гардијан.
Према посљедњим подацима, до јутрос је већ било отказано 1.239 летова, а само Емирејтс ерлајнс, са сједиштем у Дубаију, Етихад ервејз, са сједиштем у Абу Дабију и Катар ервејз, са сједиштем у Дохи, заједно су отказали стотине летова.
Други превозници су отказали услуге широм региона, а Ер Индија је јуче отказала летове из Њу Делхија, Мумбаија и Амритсара за веће градове у Европи и Сјеверној Америци.
Скоро 2.800 летова било је отказано у суботу, када је почео америчко-израелски напад на Иран, а 3.156 летова отказано је јуче.
Ваздушни простор изнад Ирана, Ирака, Кувајта, Израела, Бахреина, Уједињених Арапских Емирата и Катара је и даље практично празан, према интернет страници за праћење летова Флај радар 24.
Утицај рата у Ирану и узвратних удара Ирана на Израел и мете у околним земљама проширио се далеко ван Блиског истока, а путници су остали заробљени од Балија до Франкфурта.
Главни извршни директор брокерске куће за приватне авионе Вимана прајват Семафор Амир Наран изјавио је да је "Саудијска Арабија једина права опција за људе који желе одмах да изађу из региона" Блиског истока.
