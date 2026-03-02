Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

Извор:
Снаге противваздушне одбране обориле су 172 украјинска дрона изнад пет руских региона, саопштило је Министарство одбране.
"Током ноћи, од 23 до до 7 часова ујутру по московском времену 2. марта, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 172 украјинске беспилотне летјелице", наводи се у саопштењу.
Оборено је 67 беспилотних летјелица изнад Црног мора, 66 изнад Краснодарског краја, 23 изнад Крима и осам изнад Азовског мора.
Још четири дрона су неутралисана изнад Белгородске, три изнад Курске и једна изнад Астраханске области, преноси РТ Балкан.
