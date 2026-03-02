Logo
Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона

РТ Балкан

02.03.2026

08:47

Руска ПВО оборила 172 украјинска дрона
Фото: Tanjug / AP

Снаге противваздушне одбране обориле су 172 украјинска дрона изнад пет руских региона, саопштило је Министарство одбране.

"Током ноћи, од 23 до до 7 часова ујутру по московском времену 2. марта, системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 172 украјинске беспилотне летјелице", наводи се у саопштењу.

Оборено је 67 беспилотних летјелица изнад Црног мора, 66 изнад Краснодарског краја, 23 изнад Крима и осам изнад Азовског мора.

Још четири дрона су неутралисана изнад Белгородске, три изнад Курске и једна изнад Астраханске области, преноси РТ Балкан.

