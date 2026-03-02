Мит или истина: Ево да ли је конзумирање топле воде заиста добро за здравље

Извор:
У времену када трагамо за скупим суплементима и компликованим рутинама, можда је управо топла вода најједноставнији савезник доброг здравља – тиха, али ефикасна подршка свакодневном благостању.
Док многи дан започињу кафом или хладним напицима, чаша топле воде, нарочито ујутру, може покренути организам на природан и њежан начин. Она подстиче варење, хидрира тијело након сна и помаже у избацивању токсина, док истовремено доприноси осјећају опуштености и баланса.
Пијење топле, а не хладне воде препоручује се из више здравствених разлога, посебно због побољшаног варења, како у традиционалној кинеској медицини, каже др Закари Малвихил, специјалиста за интегративну медицину у Њујорку каже да се варење посматра као „ватра у вама“ и све, чак и вода, мора бити сварено.
- Хладна вода се сматра тешком за варење, посебно ако је била у фрижидеру или садржи коцкице леда.
Западна конвенционална медицина сматра воду виталном за варење, помажући у разградњи хране ради обезбјеђивања енергије и хранљивих материја. Истраживања су открила да пијење топле или вруће воде може опустити мишиће у гастроинтестиналном тракту и одржати варење.
- Оптимално време за пијење топле воде је прво ујутру на празан стомак након што оперете зубе - каже Малвихил.
Овај приступ помаже вашим бубрезима и цријевима да испирају метаболичке токсине који се задржавају у вашем тијелу, каже он.
