Logo
Large banner

Мит или истина: Ево да ли је конзумирање топле воде заиста добро за здравље

Извор:

Магазин новости

02.03.2026

08:43

Коментари:

0
Вода чаша
Фото: Pixabay

У времену када трагамо за скупим суплементима и компликованим рутинама, можда је управо топла вода најједноставнији савезник доброг здравља – тиха, али ефикасна подршка свакодневном благостању.

Док многи дан започињу кафом или хладним напицима, чаша топле воде, нарочито ујутру, може покренути организам на природан и њежан начин. Она подстиче варење, хидрира тијело након сна и помаже у избацивању токсина, док истовремено доприноси осјећају опуштености и баланса.

Гориво

Друштво

Шта се дешава у БиХ: Колапс усред ноћи на неким пумпама - ВИДЕО

Зашто традиционална кинеска медицина препоручује топлу воду?

Пијење топле, а не хладне воде препоручује се из више здравствених разлога, посебно због побољшаног варења, како у традиционалној кинеској медицини, каже др Закари Малвихил, специјалиста за интегративну медицину у Њујорку каже да се варење посматра као „ватра у вама“ и све, чак и вода, мора бити сварено.

- Хладна вода се сматра тешком за варење, посебно ако је била у фрижидеру или садржи коцкице леда.

Западна конвенционална медицина сматра воду виталном за варење, помажући у разградњи хране ради обезбјеђивања енергије и хранљивих материја. Истраживања су открила да пијење топле или вруће воде може опустити мишиће у гастроинтестиналном тракту и одржати варење.

ILU-BITKOIN-120925

Економија

Биткоин ухватио залет за нови рекорд

- Оптимално време за пијење топле воде је прво ујутру на празан стомак након што оперете зубе - каже Малвихил.

Овај приступ помаже вашим бубрезима и цријевима да испирају метаболичке токсине који се задржавају у вашем тијелу, каже он.

Подијели:

Тагови :

Вода

metabolizam

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Данас износимо доказе

2 ч

0
Како безбједно користити избјељивач за веш?

Савјети

Како безбједно користити избјељивач за веш?

2 ч

0
Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

Друштво

Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

2 ч

0
Инфлунсерка Ања Бла

Сцена

Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију

2 ч

0

Више из рубрике

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Здравље

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

4 ч

0
У Србији се појавио супервирус који разара плућа

Здравље

У Србији се појавио супервирус који разара плућа

13 ч

0
Главобоља

Здравље

Ове симптоме не смијете игнорисати: Ево када је главобоља знак за узбуну

19 ч

0
Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?

Здравље

Шта је птичији грип и колики је ризик за људе?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner