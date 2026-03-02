Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Извор:
Није свака врста рибе добра. Међу популарним врстама крије се и најгора врста рибе чијом конзумацијом штетимо срцу и дижемо холестерол.
Звучи укусно; међутим, да ли је риба коју свакодневно једемо заиста богата нутритивним вриједностима и има тако велики утицај на функционисање нашег тијела? Не нужно. Међу најпопуларнијим врстама рибе, доступним у свакој продавници, има оних које не би требало да једемо.
Рибу вриједи јести јер садржи омега-3 киселине, добар је извор витамина Д, Е, А и оних из групе Б, као и минерала. Поред тога, задовољава потребу за протеинима.
Листа оних за које стручњаци препоручују да их укључе у исхрану укључује, између осталог: скушу, харингу, полак, бакалар, лосос, смуђа, сардине и туњевину. Много зависи и од тога одакле долази риба.
Оне са Атлантика или Пацифика су боље јер садрже мање живе. У исто вријеме, према Медонету, одрасла особа би морала да поједе, на примјер, десетак конзерви туњевине да би се отровала овим елементом.
Ствари су мало другачије за будуће мајке и жене које планирају трудноћу. Како савјетују из Института за мајку и дијете, требало би их ограничити само на мршаве и не предаторске рибе из поменутих Атлантског и Тихог океана, као и Сјеверног мора. Чак и мала дјеца треба да једу такву рибу.
Када једемо рибу посебно нам је важно да садржи много омега-3 масних киселина. Нажалост, пангасиус их практично не садржи… Ова слатководна риба, деликатног укуса, веома је популарна у Србији. У ствари, пангасиус долази из Вијетнама, гдје се узгаја у ужасним условима. Јединке пангасиуса су све на веома малом подручју, због чега нијесу у стању да се природно размножавају.
У ту сврху, узгајивачи им дају посебне хормонске ињекције (са хорионским гонадотропином) и тове пангасиуса специјалном храном која се састоји од рибљег брашна, соје и касаве.
Какви су ефекти? Сви састојци сумњивог квалитета иду са рибом у наш организам.
Тилапија је такође азијска слатководна риба. Вјештачки узгајана у резервоарима загађене воде, такође је пуњена хормонима и састојцима који подстичу брзи развој. Тилапија садржи велике количине арахидонске киселине из групе омега-6, чији редовни унос може изазвати упале, срчана обољења и старење ћелија.
Почнимо са чињеницом да нилски смуђ има немасно месо, доста протеина и богат је витамином А. Међутим, осим ових неколико предности (које имају и друге, здравије рибе), садржи врло мало омега-3 масних киселина и има велику количину палмитинске киселине.
Звучи егзотично? Међутим, овај састојак доприноси производњи лошег холестерола (ЛДЛ).
Потврђено је да лептир риба садржи опасну, тешку или непробављиву олеинску киселину (садржи естре воска). Честа конзумација буттерфисха може довести до дијареје, мучнине, па чак и повраћања.
Услови у масовном узгоју шкампа често су спорни. Поред тога, многи људи заборављају да их очисте прије јела и додају шкампе у јело заједно са муљем у цријевима (видљива танка црна трака на леђима). Иако су шкампи извор протеина, они такође доприносе повећању лошег холестерола.
