Прва жртва иранских напада у Бахреину

Извор:

СРНА

02.03.2026

08:02

Бахреин
Фото: Tanjug/Planet Labs PBC via AP

Министарство унутрашњих послова Бахреина саопштило је јутрос да је у иранским нападима погинула једна особа, што је први смртни случај у тој острвској држави од почетка војне кампање Техерана.

Истовремено, медији преносе да су се експлозије јутрос чуле у Дохи, Дубаију и Абу Дабију.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Мајка осуђена на доживотну робију због смрти кћерке која је имала само 26 килограма

Падајући остаци пресретнуте ракете изазвали су пожар на страном броду у лучком граду Салману у Бахреину, при чему је један радник погинуо, а двојица су тешко повријеђена, саопштило је бахреинско министарство.

Како је наведено, активирана су и упозорења на ваздушни напад, преноси Ал Џазира.

Министарство унутрашњих послова Бахреина позвало је становнике да се упуте на најближе најбезбједније мјесто.

илу-ротација-19092025

Свијет

Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа

Наведено је да је мост Шеик Калифа бин Салман који повезује Манаму са оближњим градовима затворен, пренио је Танјуг.

Становници су позвани да користе главне путеве само када је то неопходно.

Израел Иран

Bahrein

