Прва жртва иранских напада у Бахреину

Министарство унутрашњих послова Бахреина саопштило је јутрос да је у иранским нападима погинула једна особа, што је први смртни случај у тој острвској држави од почетка војне кампање Техерана.
Истовремено, медији преносе да су се експлозије јутрос чуле у Дохи, Дубаију и Абу Дабију.
Падајући остаци пресретнуте ракете изазвали су пожар на страном броду у лучком граду Салману у Бахреину, при чему је један радник погинуо, а двојица су тешко повријеђена, саопштило је бахреинско министарство.
Како је наведено, активирана су и упозорења на ваздушни напад, преноси Ал Џазира.
Министарство унутрашњих послова Бахреина позвало је становнике да се упуте на најближе најбезбједније мјесто.
Наведено је да је мост Шеик Калифа бин Салман који повезује Манаму са оближњим градовима затворен, пренио је Танјуг.
Становници су позвани да користе главне путеве само када је то неопходно.
