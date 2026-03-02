Logo
Иранци приказали шта ''крију'' у тунелима

Телеграф

02.03.2026

07:37

Дронови у иранском тунелу
Фото: X/Screenshot

Иран је објавио видео снимак који приказује, како се тврди, тунеле дронова Револуционарне гарде у којима се складишти оружје коришћено за нападе на америчке базе у региону.

У видеу који је објавила иранска државна новинска агенција Фарс, могу се видјети редови дронова поређани у подземном тунелу или на ракетним бацачима. На зидовима је иранска застава и слике покојног врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија.

Иран Техеран напад

Свијет

Арапске краљевине запријетиле Техерану одмаздом

На снимцима се виде ракете и дронови како их лансирају из неколико подручја и пуцају на оно што је Фарс навео као "америчке базе".

Објављивање високопродуцираног видеа дио је иранске пропагандне кампање након заједничких америчко-израелских напада на земљу.

Иран

Свијет

Нови врховни вођа Ирана могао би бити изабран за дан, два

Није јасно када или гдје је снимак настао, нити да ли приказује дронове и ракете који се користе у иранском одговору на заједничке америчко-израелске нападе.

Израел Иран

Иран

