Иранци приказали шта ''крију'' у тунелима

Иран је објавио видео снимак који приказује, како се тврди, тунеле дронова Револуционарне гарде у којима се складишти оружје коришћено за нападе на америчке базе у региону.
У видеу који је објавила иранска државна новинска агенција Фарс, могу се видјети редови дронова поређани у подземном тунелу или на ракетним бацачима. На зидовима је иранска застава и слике покојног врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија.
На снимцима се виде ракете и дронови како их лансирају из неколико подручја и пуцају на оно што је Фарс навео као "америчке базе".
Објављивање високопродуцираног видеа дио је иранске пропагандне кампање након заједничких америчко-израелских напада на земљу.
Није јасно када или гдје је снимак настао, нити да ли приказује дронове и ракете који се користе у иранском одговору на заједничке америчко-израелске нападе.
JUST IN: IRAN RELEASES VIDEO OF DRONE TUNNEL AND FIRING THEM AT U.S. BASES— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 2, 2026
"Wait again for the sound of the death knell." pic.twitter.com/LjAugbfGzy
