Бивши играч Звезде "заробљен" у Дубаију с атрактивном д‌јевојком

Телеграф

02.03.2026

08:51

Благој Георгијев са Мариом Луизом
Фото: Инстаграм

Бивши играч Звезде и репрезентације Бугарске, Благој Георгијев, нашао се у јеку хаоса на Блиском Истоку, па је своје искуство подијелио за бугарске медије.

Он је са својом атрактивном партнерком Мариом Луизом био на одмору на Малдивима.

У повратку су слетјели у Дубаи, одакле је требало да се врате за Бугарску.

Међутим, баш када су били у авиону, догодили су се ваздушни напади на Уједињене Арапске Емирате и тада је почела агонија за некадашњег фудбалера црвено-бијелих, који и даље често долази на Маракану, преноси Телеграф.

Георгијев је испричао да су били заробљени у авиону четири - пет сати, послије чега су их искрцали и отказали све летове. На путу ка хотелу су доживјели шок, јер је на 50 метара од њих експлодирала бомба.

Шта се дешава?

"Слетјели у Дубаи са Малдива и требало је да летимо за Бугарску. Сједили смо у авиону четири-пет сати, а онда су нас искрцали и отказали све летове. Нико није знао шта да ради. Док смо ишли ка хотелу, тачно поред нас је експлодирала бомба, на око 50 метара. Ситуација није добра", рекао је Георгијев па додао:

"Када почну напади, оглашава се сигнал и сви се склањају унутра. За сада чекамо. Аеродроми су затворени, ваздушни простор је затворен. Забринут сам, али нема панике. Чекамо бољи развој ситуације. Неизвесност, то највише мучи".

Период у Звезди

Благој Георгијев је током каријере одиграо 49 мечева за репрезентацију Бугарске и постигао је пет голова.

За Звезду је играо у сезони 2006/07, када је освојио дуплу круну, а одиграо је девет утакмица у црвено-бијелом дресу.

Дубаи вести

Израел Иран

