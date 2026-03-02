Logo
Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

02.03.2026

07:13

Пјевачица Јелена Томашевић хитно је хоспитализована након што јој је позлило на концерту у Бару.

Публика је остала затечена, а медицински тим је брзо реаговао и пружио јој неопходну помоћ.

- Општина Бар обавјештава јавност да се пјевачица Јелена Томашевић, чији је концерт претходно прекинут усљед здравствених тегоба, након указане љекарске помоћи осјећа добро. Током наступа, умјетници је позлило на бини, након чега је медицински тим брзо реаговао и пружио јој неопходну помоћ. Према информацијама њеног тима, Јеленино здравствено стање сада је стабилно. Захваљујемо се Јединици хитне медицинске помоћи Бар на брзој и професионалној реакцији, као и докторкама које су се затекле у публици и одмах притекле у помоћ. Посебну захвалност упућујемо публици на разумијевању и смирености – саопштила је општина Бар.

Јелена Томашевић и Иван Босиљчић огласили су се саопштењем

Босиљчић је прво објаву подијелио на свом Инстаграм профилу гдје је открио да се Јелена осјећа добро, а онда је она његово саопштење пјевачица подијелила на свом профилу.

- Хвала свима на бризи и бројним порукама подршке. У данима који су претходили концерту, Јелена је имала вирус и благу малаксалост. Ипак, вођена великим поштовањем према публици и жељом да одржи договорени наступ, одлучила је да изађе на сцену. Нажалост, услед здравственог стања није била у могућности да концерт приведе крају.

Оно што је најважније Јелена се сада осећа добро и радује се наредном сусрету са публиком. Захваљујемо се медицинском особљу Хитне медицинске помоћи Бар на брзој реакцији, као и свима који су пружили помоћ и показали бригу - стоји у саопштењу.

Јелена је на наступу сво вријеме сједила на столици, што није уобичајено за њу, а и непосредно пред концерт је открила да је имала вирус.

