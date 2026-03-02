Logo
Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ

02.03.2026

07:03

Коментари:

0
Фото: pexels

Младић из Босне и Херцеговине, стар 20 година, повријеђен је синоћ у центру Цириха када је дошло до сукоба двије банде.

Како преносе медији, до сукоба је дошло у округу 1, а према тренутним подацима није кориштено оружје.

Иран

Свијет

Нови врховни вођа Ирана могао би бити изабран за дан, два

Младић из Босне и Херцеговине је једини теже повријеђен и он је одмах пребачен у болницу. Остали су задобили лакше повреде.

Према наводима циришке полиције, још увијек није познато зашто су се ове двије групе сукобиле, али оно што се зна јесте да су учесници сукоба махом мигрантског поријекла.

Након избијања сукоба, на лице мјеста је дошла полиција и интервенисала и тада је ухапшено 13 виновника сукоба, сви старости између 17 и 20 година.

Израел Иран напад

Свијет

Иран испалио нови талас ракета према Израелу

Поред повријеђеног младића из БиХ, међу 13 ухапшених налазе се и његови сународници, али и држављани Србије и Авганистана. Неки од њих имају и швајцарско држављанство, преносе Независне.

