Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ

Младић из Босне и Херцеговине, стар 20 година, повријеђен је синоћ у центру Цириха када је дошло до сукоба двије банде.
Како преносе медији, до сукоба је дошло у округу 1, а према тренутним подацима није кориштено оружје.
Младић из Босне и Херцеговине је једини теже повријеђен и он је одмах пребачен у болницу. Остали су задобили лакше повреде.
Према наводима циришке полиције, још увијек није познато зашто су се ове двије групе сукобиле, али оно што се зна јесте да су учесници сукоба махом мигрантског поријекла.
Након избијања сукоба, на лице мјеста је дошла полиција и интервенисала и тада је ухапшено 13 виновника сукоба, сви старости између 17 и 20 година.
Поред повријеђеног младића из БиХ, међу 13 ухапшених налазе се и његови сународници, али и држављани Србије и Авганистана. Неки од њих имају и швајцарско држављанство, преносе Независне.
