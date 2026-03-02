Logo
Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију

Извор:

Телеграф

02.03.2026

08:24

Коментари:

0
Инфлунсерка Ања Бла
Фото: Инстаграм

Инфлуенсерка Ања Благојевић, позната као Ања Бла, недавно је започела нови живот у Дубаију, гдје се преселила прије неколико мјесеци.

Иако град тресе паника због напада, Ања не мари за дешавања око себе.

Она је одлучила да искористи сунчани дан за одмор на плажи и своје тренутке поделила је на Инстаграму.

Позирала је у танга бикинију, а потом се опустила на лежаљци, уживајући као да се ништа не дешава.

Подијелила је низ фотографија са плаже, а на једној се види дим који куља иза ње од испаљених ракета.

Ања није скидала осмијех са лица, што показује да тренутни хаос у Дубаију не утиче на њу, док су је у коментарима питали да ли је безбједна.

Весна Ђогани Ђоле Ђогани

Занимљивости

Ево шта раде Весна и Ђоле Ђогани у јеку прича о разводу

Подсјетимо, Ања се огласила из Дубаија поводом ситуације у том мјесту која је за многе драматична, а доста људи се склонило на мјеста која сматрају сигурним.

"Хвала свима који су писали... Ми смо помјериле софу да не спавамо до прозора и пијемо вино", написала је Ања од које се не одваја њена другарица, пише Телеграф.

Anja Blagojević

Дубаи вести

