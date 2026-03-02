Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију

Извор:
Инфлуенсерка Ања Благојевић, позната као Ања Бла, недавно је започела нови живот у Дубаију, гдје се преселила прије неколико мјесеци.
Иако град тресе паника због напада, Ања не мари за дешавања око себе.
Она је одлучила да искористи сунчани дан за одмор на плажи и своје тренутке поделила је на Инстаграму.
Позирала је у танга бикинију, а потом се опустила на лежаљци, уживајући као да се ништа не дешава.
Подијелила је низ фотографија са плаже, а на једној се види дим који куља иза ње од испаљених ракета.
Ања није скидала осмијех са лица, што показује да тренутни хаос у Дубаију не утиче на њу, док су је у коментарима питали да ли је безбједна.
Подсјетимо, Ања се огласила из Дубаија поводом ситуације у том мјесту која је за многе драматична, а доста људи се склонило на мјеста која сматрају сигурним.
"Хвала свима који су писали... Ми смо помјериле софу да не спавамо до прозора и пијемо вино", написала је Ања од које се не одваја њена другарица, пише Телеграф.
