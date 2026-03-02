Жељко Митровић најавио нову платформу за праћење Пинкових канала

Извор:
АТВ
02.03.2026
07:14
Коментари:0
Жељко Митровић, челник "Пинка", оштро је реаговао након одлуке БХ Телекома да из своје понуде избаци канале у продукцији телевизије Пинк, поручивши да је ријеч о политичкој, а не пословној одлуци.
У објави на друштвеним мрежама, Митровић се директно обратио Бошњацима, подсјетивши да је почетком двијехиљадитих у Сарајеву добио пасош БиХ као заслужни грађанин за међуетничко помирење. Он је навео да вјерује да је разлог прекида сарадње његово, како каже, опредјељење „на америчкој, а не на иранској страни“.
"Практично, ово значи да 70 ТВ канала које производи Пинк више неће бити доступно корисницима овог оператера широм БиХ. Очигледно је да интереси гледалаца више нису кључни, већ религијска и политичка опредјељења", навео је Митровић.
Он је поручио да ће остати привржен идеји братства српског и бошњачког народа, те да вјерује у здрав разум, толеранцију и заштиту сопствених интереса.
Митровић је најавио да ће грађанима БиХ у наредних 30 дана бити понуђена нова ОТТ платформа и уређај за праћење свих Пинкових канала, по цијени претплате од 5 КМ мјесечно.
"Неће нас поново посвађати ни БХ Телеком ни било која политичка партија", поручио је Митровић, додајући да ће, како је навео, имена оних који учествују у „квази-бизнис сеанси“ Пинк памтити заувијек.
На крају је најавио скори долазак у Сарајево, потписавши се као „вјечни и неизљечиви југоносталгичар“.
