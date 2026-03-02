Logo
Large banner

Жељко Митровић најавио нову платформу за праћење Пинкових канала

Извор:

АТВ

02.03.2026

07:14

Коментари:

0
Жељко Митровић најавио нову платформу за праћење Пинкових канала
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Жељко Митровић, челник "Пинка", оштро је реаговао након одлуке БХ Телекома да из своје понуде избаци канале у продукцији телевизије Пинк, поручивши да је ријеч о политичкој, а не пословној одлуци.

У објави на друштвеним мрежама, Митровић се директно обратио Бошњацима, подсјетивши да је почетком двијехиљадитих у Сарајеву добио пасош БиХ као заслужни грађанин за међуетничко помирење. Он је навео да вјерује да је разлог прекида сарадње његово, како каже, опредјељење „на америчкој, а не на иранској страни“.

"Практично, ово значи да 70 ТВ канала које производи Пинк више неће бити доступно корисницима овог оператера широм БиХ. Очигледно је да интереси гледалаца више нису кључни, већ религијска и политичка опредјељења", навео је Митровић.

Он је поручио да ће остати привржен идеји братства српског и бошњачког народа, те да вјерује у здрав разум, толеранцију и заштиту сопствених интереса.

Митровић је најавио да ће грађанима БиХ у наредних 30 дана бити понуђена нова ОТТ платформа и уређај за праћење свих Пинкових канала, по цијени претплате од 5 КМ мјесечно.

"Неће нас поново посвађати ни БХ Телеком ни било која политичка партија", поручио је Митровић, додајући да ће, како је навео, имена оних који учествују у „квази-бизнис сеанси“ Пинк памтити заувијек.

На крају је најавио скори долазак у Сарајево, потписавши се као „вјечни и неизљечиви југоносталгичар“.

Подијели:

Тагови :

Жељко Митровић

pink

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Италијански цариници у пакету из БиХ пронашли лобању медвједа

Свијет

Италијански цариници у пакету из БиХ пронашли лобању медвједа

3 ч

0
Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ

Свијет

Сукоб двије банде у центру Цириха: Повријеђен младић из БиХ

3 ч

0
Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

Сцена

Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

3 ч

0
Уништене зграде у Техерану

Свијет

Нови врховни вођа Ирана могао би бити изабран за дан, два

3 ч

0

Више из рубрике

Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

Сцена

Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

3 ч

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Сцена

Милица Тодоровић се није оглашавала цијелу трудноћу, а сада се појавила у сузама

13 ч

0
Александра Поповић

Сцена

Тад сам схватила да ће умријети: Потресна исповијест кћерке Саше Поповића

13 ч

0
Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

Сцена

Адвокат открио шта је Саша Поповић урадио пред смрт

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner